День учителя-2021: лучшие поздравления в открытках, прозе и стихах

Отправляйте любимым педагогам самые добрые, прикольные и веселые поздравления в День учителя-2021, который в Украине будет отмечаться 3 октября .

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Мы подготовили для вас красивые картинки, поздравительные открытки , стихи и пожелания в День учителя от учеников.

Позитивные поздравления с Днем учителя в стихах

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Поспешим сейчас поздравить

С Днем учителя мы вас!

Благодарны вам безмерно,

Что вы учите всех нас.



Вы нам знания даете,

Помогаете всегда.

Мы желаем вам здоровья,

Мира, счастья и добра.



Пусть печали и невзгоды

Вас обходят стороной.

А все лучшее приходит

Поскорее к вам домой.

Поздравления с Днем учителя: открытки и стихи / Фото: bonnycards

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Вас хочется поздравить от души

За то, что вы профессией живете.

За то, что с нами многое прошли

Всю жизнь вы посвящаете работе.

Учитель – это первый человек,

Кто подает пример и вдохновляет,

Желаем счастья вам на целый век,

Глаза пусть ваши радостью сияют.

Душевное поздравление учителю от учеников / Фото: bonnycards

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С Днем учителя всем классом

Мы поздравить вас спешим,

Добрых дней, погоды ясной

Пожелаем от души.



Процветанья, уваженья,

Плодотворного труда

И, конечно, настроенья

Лучезарного всегда!

С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards

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Сегодня с Днем учителя

Хотим поздравить вас,

Желаем вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс,

Пусть радостью и счастьем

Наполнятся все дни,

Желаем вам удачи,

Здоровья и любви!

С Днем учителя: милые картинки и поздравления / Фото: bonnycards

Милые поздравления с Днем учителя в прозе

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Наш любимый классный руководитель! Весь наш дружный класс поздравляет вас с Днем учителя! Спасибо вам за ваше терпение, заботу, любовь и подаренные знания! Спасибо вам за вашу доброту и понимание, за отданное нам свободное время! В этот праздник мы желаем вам никогда не болеть, всегда оставаться такой же веселой, искрометной, самой молодой и красивой! Пусть невзгоды обходят вас стороной. Пускай исполнятся мечты и восстановятся все нервные клетки!

Лучшие поздравления с Днем учителя / Фото: bonnycards

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Поздравляем вас с праздником – с Днем учителя! Желаем большого творческого вдохновения! Взаимопонимания и терпения с нами, достижений и приятных впечатлений от учебного процесса! Вы как наша вторая мама, наша опора, поддержка и проводник во взрослую жизнь. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете!

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От всей души поздравляем вас с Днем учителя! Пусть ваш труд всегда ценится, пусть ваши старания и надежды будут оправданы, пусть, благодаря вам, мы получим знания, умения и хорошее настроение! И пусть в вашей жизни всегда будет мир, добро, удача и счастье!

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

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