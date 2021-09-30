День учителя-2021: лучшие поздравления в открытках, прозе и стихах

Отправляйте любимым педагогам самые добрые, прикольные и веселые поздравления в День учителя-2021, который в Украине будет отмечаться 3 октября .
Что подарить учителю: идеи и советы к празднику
Мы подготовили для вас красивые картинки, поздравительные открытки , стихи и пожелания в День учителя от учеников.
Позитивные поздравления с Днем учителя в стихах
***
Поспешим сейчас поздравить
С Днем учителя мы вас!
Благодарны вам безмерно,
Что вы учите всех нас.
Вы нам знания даете,
Помогаете всегда.
Мы желаем вам здоровья,
Мира, счастья и добра.
Пусть печали и невзгоды
Вас обходят стороной.
А все лучшее приходит
Поскорее к вам домой.
***
Вас хочется поздравить от души
За то, что вы профессией живете.
За то, что с нами многое прошли
Всю жизнь вы посвящаете работе.
Учитель – это первый человек,
Кто подает пример и вдохновляет,
Желаем счастья вам на целый век,
Глаза пусть ваши радостью сияют.
***
С Днем учителя всем классом
Мы поздравить вас спешим,
Добрых дней, погоды ясной
Пожелаем от души.
Процветанья, уваженья,
Плодотворного труда
И, конечно, настроенья
Лучезарного всегда!
***
Сегодня с Днем учителя
Хотим поздравить вас,
Желаем вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем вам удачи,
Здоровья и любви!
Милые поздравления с Днем учителя в прозе
***
Наш любимый классный руководитель! Весь наш дружный класс поздравляет вас с Днем учителя! Спасибо вам за ваше терпение, заботу, любовь и подаренные знания! Спасибо вам за вашу доброту и понимание, за отданное нам свободное время! В этот праздник мы желаем вам никогда не болеть, всегда оставаться такой же веселой, искрометной, самой молодой и красивой! Пусть невзгоды обходят вас стороной. Пускай исполнятся мечты и восстановятся все нервные клетки!
***
Поздравляем вас с праздником – с Днем учителя! Желаем большого творческого вдохновения! Взаимопонимания и терпения с нами, достижений и приятных впечатлений от учебного процесса! Вы как наша вторая мама, наша опора, поддержка и проводник во взрослую жизнь. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете!
***
От всей души поздравляем вас с Днем учителя! Пусть ваш труд всегда ценится, пусть ваши старания и надежды будут оправданы, пусть, благодаря вам, мы получим знания, умения и хорошее настроение! И пусть в вашей жизни всегда будет мир, добро, удача и счастье!
Смотрите видео об Украине, которая удивляет:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2021 года в Украине.