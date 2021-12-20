День зимнего солнцестояния-2021: что категорически нельзя делать

День зимнего солнцестояния: традиции и запреты / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 21 декабря, придет самый короткий день в году – это День зимнего солнцестояния-2021. Он станет отправной точкой для увеличения светлого времени суток, а вот ночи как раз начнут уменьшаться.

Люди издавна верили, что этот переломный момент в году просто идеален для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, совершить важные действия, освободиться от изживших себя вещей и отношений, принять судьбоносное решение.

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Однако 21 декабря помимо важнейших традиций и ритуалов есть целый ряд запретов. Что ни в коем случае нельзя делать в День зимнего солнцестояния, как правильно себя вести, чтобы не вспугнуть удачу и избежать неприятностей, читайте в нашей статье.

День зимнего солнцестояния: что нельзя делать

В период зимнего солнцестояния важно не проводить шумные празднества и гуляния , а также распитие спиртных напитков.

, а также распитие спиртных напитков. Нельзя нарушать Рождественский пост и готовить скоромную пищу .

. Непосредственно сам день солнцестояния лучше всего провести не вдали от дома , в кругу семьи.

, в кругу семьи. В День зимнего солнцестояния плохая идея оставаться в одиночестве и грустить .

. Ни в коем случае нельзя встречать этот день в грязной или неопрятной одежде .

. Также нельзя проводить время в неубранной квартире . Наоборот, очень полезно в этот день навести порядки в доме и на работе.

. Наоборот, очень полезно в этот день навести порядки в доме и на работе. В этот день ни в коем случае нельзя быть жадными .

. Плохая примета оставить незавершенными какие-то важные дела до этого дня.

до этого дня. Особенно плохо не возвращать долги до Дня зимнего солнцестояния.

до Дня зимнего солнцестояния. Не стоит занимать деньги .

. Категорически запрещено ссориться, скандалить, выяснять отношения, иначе весь следующий год будет конфликтным.

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