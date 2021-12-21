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21 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
21 декабря, 07:25
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День зимнего солнцестояния – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 декабря.
21 декабря: какой сегодня праздник
21 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 21 декабря

  • День зимнего солнцестояния – самый короткий день и самая длинная ночь в году, начало астрономической зимы, символизирующее возрождение богов, жизни и природы в культуре многих народов.
  • День Карачуна – древний праздник почитания языческого бога у славян.
  • Йоль – средневековый праздник зимнего солнцестояния у древних германских народов.
  • День рождения кроссворда – празднуют почитатели популярной головоломки в честь публикации в 1913 году в американской газете первого кроссворда.

Именинники 21 декабря

День ангела сегодня отмечают: Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

У западных христиан 21 декабря отмечается День Святого Томаса.

21 декабря в православной церкви чтится память преподобного Патапия, апостолов от 70-х: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора, мучеников 62 иереев и 300 мирян, пострадавших в Африке от ариан, мученицы Анфисы в Риме.

Народный праздник

В народе 21 декабря помимо праздника возрождения Солнца чествовалась Анфиса Рукодельница. В этот день традиционно незамужние девушки занимались рукоделием, готовя приданое: пряли, ткали, шили, вышивали. Это важно было делать в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил будущее счастье.

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Приметы на 21 декабря

  • в день зимнего солнцестояния нельзя пребывать в печали, ссориться, желать кому-то зла;
  • в этот день не положено быть в грязной, дырявой одежде и неубранном доме;
  • желательно избавиться от ненужных или изживших себя вещей;
  • в день зимнего солнцестояния нельзя быть жадным;
  • если вокруг запястья повязать шелковую нитку – это сбережет от сглаза, уколов иголкой, икоты и зевоты;
  • какая погода в день Анфисы – такая будет и на Новый год.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 декабря

  • 1898 – французы Пьер и Мари Кюри открыли радий.
  • 1913 – американец Артур Уинн в газете New York World опубликовал первый в мире кроссворд.
  • 1937 – состоялась премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов".
  • 1984 – СССР осуществил запуск межпланетной станции "Вега-2" для исследования планет Солнечной системы.
  • 1988 – состоялся первый полет советского самолета Ан-225 "Мрия".

Кто родился 21 декабря

  • 1773 – Роберт Броун, британский ботаник, открывший броуновское движение.
  • 1925 – Ольга Аросева, советская и российская актриса театра и кино.
  • 1936 – Леонид Шульман, советский и украинский астроном, общественный деятель.
  • 1937 – Джейн Фонда, американская актриса, модель, писательница, продюсер.
  • 1940 – Фрэнк Заппа, американский композитор, певец, гитарист, кинорежиссер.
  • 1947 – Пако Де Лусия, испанский гитарист-виртуоз.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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