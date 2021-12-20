День зимнего солнцестояния-2021: как влияет на людей, главные приметы и ритуалы

В День зимнего солнцестояния подведите итоги уходящего 2021 года, загадайте желание и зажгите ритуальный огонь.

День зимнего солнцестояния: народные приметы и ритуалы / Фото: Коллаж: Сегодня

21 декабря, в 17:59 по киевскому времени состоится зимнее солнцестояние в 2021 году. Считается, что в этот момент завершается очередной год по солнечному календарю, а также происходит мощный энергетический всплеск.

День зимнего солнцестояния – это самый короткий день в году и, соответственно – самая длинная ночь. Но после него световой день постепенно прибавляется, а темные часы, наоборот, идут на убыль. Так что неудивительно, что многие народы верили в магию этого дня, приписывая ему мистическую силу.

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Наши предки считали, что в период зимнего солнцестояния в жизни происходят кардинальные изменения, и можно привлечь материальный достаток, здоровье, благополучие . А потому этот день часто использовали для совершения обрядов и ритуалов, посвященных Солнцу.

Издавна День зимнего солнцестояния был большим праздником, когда старое солнце умирает, а новое – рождается. Люди верили, что помимо самой природы, человек также может полностью переродиться , избавиться от всего плохого и дурного, что в нем есть, а взамен наполниться себя новым и позитивным.

День зимнего солнцестояния: ритуалы

День зимнего солнцестояния считался энергетически сильным периодом. Чтобы усилить действие солнечной энергии , важно визуализировать свои желания – сконцентрироваться на них, нарисовать, написать и повесить на видное место.

, важно визуализировать свои желания – сконцентрироваться на них, нарисовать, написать и повесить на видное место. День зимнего солнцестояния – подходящий период для подведения итогов уходящего года. Это важный ритуал, требующий внимания, концентрации и времени. Лучше записать на бумаге результаты и достижения, а также недочеты и поражения, которые хотелось бы исправить.

уходящего года. Это важный ритуал, требующий внимания, концентрации и времени. Лучше записать на бумаге результаты и достижения, а также недочеты и поражения, которые хотелось бы исправить. Если вы хотите избавиться от какого-то негатива или плохих эмоций, которые мешают вам развиваться, 21 декабря напишите все это на листке и порвите бумагу в мелкие клочки. Затем выйдите на улицу, встаньте спиной к ветру, и пустите обрывки плохого по ветру.

или плохих эмоций, которые мешают вам развиваться, 21 декабря напишите все это на листке и порвите бумагу в мелкие клочки. Затем выйдите на улицу, встаньте спиной к ветру, и пустите обрывки плохого по ветру. Не менее ответственное занятие – планирование на будущее . С это дня начинается рост и восхождение к новым вершинам.

. С это дня начинается рост и восхождение к новым вершинам. Важный ритуал – это наведение чистоты и порядка в окружающем пространстве: дома, на рабочем месте, в мыслях.

в окружающем пространстве: дома, на рабочем месте, в мыслях. Солнцестояние – идеальный день, чтобы избавиться от хлама , ненужных вещей, а также изживших себя отношений и связей.

, ненужных вещей, а также изживших себя отношений и связей. Верующим людям особенно полезно провести время в молитвах – они будут обладать большой силой. Также хорошо пройдут медитации.

– они будут обладать большой силой. Также хорошо пройдут медитации. Полезно в День зимнего солнцестояния провести ритуал с огнем и посвятить его солнцу. Зажгите свечу, камин, печь, костер или бенгальские огни. Загадайте желание, подумайте о приятном и понаблюдайте за пламенем. Можно произнести слова заговора: "Огонь горит – семью от бед хранит, пламя играет – зло прогоняет".

День зимнего солнцестояния: приметы

В этот день следили за погодой и другими природными явлениями. По этим приметам люди предсказывали, какой будет зима и весь следующий год, можно ли рассчитывать на удачу, урожай, богатство.

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Иней на деревьях 21 декабря – будет хороший урожай зерновых.

Чтобы был урожай яблок и груш, нужно потрясти деревья в саду 21 декабря.

По погоде в день зимнего солнцестояния судили, какую погоду ждать 31 декабря.

Направление ветра на солнцестояние будет неизменным до дня равноденствия, 22 марта.

Начиная с дня солнцестояния, в течение 12 дней наши предки делали прогноз погоды на следующие 12 месяцев: так 21 декабря показывало, какой будет погода в январе, 22-го – в феврале и т.д.

Считается, что в ночь на 21 декабря сны бывают вещими.

Встречи и решения этого дня – судьбоносные.

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