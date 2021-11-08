Дмитриев день-2021: тематические картинки, поздравительные открытки и стихи

Дмитриев день: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 8 ноября, православные празднуют Дмитриев день-2021 в память святого мученика Дмитрия Солунского. Издавна этому святому наши предки молились о даровании мужества, отваги, защиты и помощи, а еще исцелении от болезней.
Обязательно поздравьте именинников Дмитриев с днем ангела, а всех остальных родных и близких – с днем святого Дмитрия , пожелайте им радостного праздника, хорошего настроения, тепла в душе, здоровья, мира и благополучия.
А мы собрали для вас красивые картинки, открытки, стихи, прозу и наилучшие пожелания в Дмитриев день-2021 .
Мудрые и добрые поздравления с Дмитриевым днем в прозе
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Пусть Дмитриев день принесет удачу и бесконечный успех в делах и во всех начинаниях. Пусть на вашем пути всегда встречается счастье и добрые люди. Пусть дома царит уют и взаимопонимание. Желаю провести этот праздник достойно, чтобы добрым словом вспомнить всех тех, кто рядом, и тех, кого уже нет.
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В День почитания святого Димитрия желаю, чтобы свет его славы озарял ваш жизненный путь, чистая вера и открытость дарили душе искреннюю радость, а имя его, как символ мужества и терпения, давало вам силу духа и вдохновляло на новые свершения.
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Поздравляю с Дмитриевым днем, когда чтится святой Димитрий Солунский. Пусть ангел услышит ваши молитвы, пусть дарует вам мужество и терпение, силу и вдохновение, здоровье и победу в добрых делах. Пусть осень, которая приходит к завершению в этот день, будет щедрой и благодатной, а зима – не суровой и благосклонной.
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В Дмитриев день поздравляю всех мужчин по имени Дмитрий с именинами. Ведь в этот день свои именины отмечают представители сильного пола – воины, защитники и герои. Пусть ваши близкие всегда ощущают в вас поддержку и опору, а судьба наградит вас удачей и везением во всем.
Дмитриев день: философские поздравления в стихах
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В Дмитриев день я вас поздравляю,
От чистого сердца здоровья желаю.
Пусть сказочным будет всегда настроенье,
Пусть рядом всегда будет с вами везенье.
Живите красиво, роскошно, чудесно,
Живите в достатке, безбедно, прелестно.
Пусть жизнь ваша будет чудна и прекрасна,
Погода всегда будет солнечна, ясна!
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Перезвон церковный
В осенней дали тает,
С Дмитриевым днем
Я вас поздравляю.
Молитвою прошу
Защиты у святого,
Пусть оградит от бед
И помысла лихого.
Пусть Святой терпение
И мужество дает,
Враг рода человеческого
От копья падет.
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Почтим его память. Димитрий Святой
Открыл для нас веру, шаг сделав большой.
За искренность, честность, благие дела
Душа его святость свою обрела.
Решительно веру вы в сердце впустите,
И души усопших родных помяните.
Молитесь за них, и пускай этот свет
Откроет вам истину, даст вам ответ.
Родным пусть здоровье пошлют небеса.
И пусть не иссякнут в судьбе чудеса!
Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в Дмитриев день-2021.