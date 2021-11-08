Именины Дмитрия-2021: красочные картинки и поздравления в Дмитриев день

Сегодня, 8 ноября, отмечается Дмитриев день в честь святого Дмитрия Солунского. А это означает, что все мужчины с именем Дмитрий празднуют свои именины .
Так что, если у вас есть родные, близкие, друзья, коллеги, однокурсники и просто знакомые с этим именем, обязательно поздравьте их с днем ангела .
А мы собрали самые прикольные, милые, добрые, красивые пожелания, картинки, открытки, стихи и поздравления с именинами Дмитрия .
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Имя Дмитрийозначает "земледелец" или же "посвященный богине плодородия Деметре". Это активный, волевой и в то же время очень добрый и отзывчивый человек. Он талантлив, умен и сообразителен.
Эффектные поздравления с днем ангела Дмитрия в стихах
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Поздравления для Димы,
Ведь у Димы – именины!
Мы готовы поздравлять,
Имя Димы прославлять.
Дима – значит "мать-земля",
Вот в чем силушка твоя!
Щедр ты, Дима, на творенья
И не ждешь вознагражденья.
Хоть работать за троих,
Хоть любить за четверых –
Сил на все тебе хватает,
Видно, имя помогает.
Нам ты дорог и любим,
Будь же ангелом храним!
Мы добра тебе желаем
И сердечно поздравляем!
***
С Днем ангела поздравить
Тебя, Димон, хочу,
Ведь этот день по праву –
Как сказка наяву.
Пусть ангел будет сильным,
Ты верь ему всегда,
Пусть по дороге длинной
Он поведет тебя.
Он друг твой и защитник,
И в этот важный день
Вы вместе, вы едины –
Как солнца свет и тень!
***
Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!
***
Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!
***
Тебя я, Дмитрий, поздравляю!
Любви и счастья пожелаю!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!
Побольше в кошельке купюр,
Одежды стильной — от кутюр,
Зарплату большую, стабильную,
Рядом даму красивую, стильную!
В семье — побольше дней счастливых,
Детей — и умных, и красивых,
В душе — гармонии, покоя.
А если что — то мы с тобою!
Именины Дмитрия: лучшие пожелания в прозе
***
Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!
***
Поздравляю тебя, Дима! Желаю иметь в жизни все, что важно и необходимо. Желаю преуспевать во всем и обязательно находить время для своих интересов. Желаю не сомневаться в себе и смело шагать навстречу мечтам. Дима, будь смелым, стойким, неуязвимым. Стремись к своим идеалам. И пусть каждый день будет плодотворным, радостным и счастливым!
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Дима, я желаю, чтобы ты всегда шагал по жизни бодро и уверенно, достигая всех поставленных целей! Пускай твой карьерный путь будет блестящим, друзья – верными, а здоровье – крепким! Желаю, чтобы в твоем доме всегда господствовали счастье, любовь, мир и уют! Будь оптимистом и всегда верь в лучшее!
Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.