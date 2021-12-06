Гадания на Катерину: как узнать свою судьбу

Популярные гадания на Катерину / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 7 декабря, православная церковь отмечает День святой Екатерины в память о христианской великомученице из Александрии, жившей в конце ІІІ века и принявшей смерть за свою веру.

В своих молитвах девушки всегда просили святую о самых заветных желаниях: о хорошем женихе и счастливом браке, любви и согласии в семье. А сам праздник издавна считался пророческим для судьбы каждой девушки.

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Потому в старину на Катерину девушки очень любили собираться, вместе проводить время на посиделках, ворожить и гадать на судьбу , на любовь, на скорое замужество и на суженого. Пора девичьих гаданий, начинаясь с Катерины, 7 декабря, продолжались до самого Андрея, 13-го числа.

Как гадать на Катерину

Гадание по вишневой веточке

Как гадать на Катерину / Фото: pexels

Это одно из самых долгих, но любимых гаданий среди девушек, ответ на которое получали нескоро. В день Катерины, 7 декабря, девушка должна была загадать о своей судьбе, срезать с вишни ветку и поставить ее в воду. Если до Рождества на ней появлялись цветы , то в будущем году можно ждать сватов. А вот если вишня не цвела до самой Маланки, 14 января, то свадьбы не будет.

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Гадания в Катеринин день на воске

Как гадать на Катерину / Фото: pexels

Популярное гадание, которое часто проводили девушки, было на воске. Нужно было зажечь свечу, мысленно сосредоточиться на своей судьбе, взять миску с холодной водой и накапать в нее растопленный воск со свечи. А затем внимательно рассматривать фигуры , в которых застывал воск, и по ассоциации судить о своем будущем.

Гадание по зеркалам

Как гадать на Катерину / Фото: pexels

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Многие девушки боялись такого гадания. Оно считалось очень сильным и страшным. Чтобы узнать свою судьбу, нужно сделать "коридор времени" . Для этого два зеркала ставили друг напротив друга, а между ними располагали свечу. После этого нужно подумать о своей судьбе и пристально всмотреться в бесконечные отражения: в них можно увидеть будущее.

Гадания на Катерину по хлебу

Как гадать на Катерину / Фото: pexels

На Катерину продолжался Рождественский пост, блюда были скромными, но даже по ним девушки ухитрялись узнавать свою судьбу. После ужина нужно было тайком взять кусочек хлеба и спрятать себе под подушку . При этом произносилось заклинание: "Суженый мой, приходи ко мне ночью, я тебя накормлю". Кто ночью приснится – тот и будет женихом.

Гадания по колечку

Как гадать на Катерину / Фото: pexels

Девушки по очереди бросали на пол колечко так, чтобы оно катилось. У кого оно покатится в сторону порога и ближе всего окажется у двери, та раньше других подруг выйдет замуж.

Гадания в ночь на Екатерину о женихах

Как гадать на Катерину / Фото: pexels

Это гадание проводится в ночь с 6 на 7 декабря. Нужно было подготовить 12 листиков бумаги , на каждом написать имена знакомых (или незнакомых) парней, а один оставить пустым. Все эти листочки девушка клала себе под подушку и засыпала. А утром на Катерину наугад доставала одно из имен – так и будут звать ее суженого. Пустая бумажка означала, что свадьбы пока не будет.

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