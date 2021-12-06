Ворожіння на Катерину: як дізнатися свою долю

Популярні ворожіння на Катерину / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 7 грудня, православна церква відзначає День святої Катерини на згадку про християнську великомученицю з Олександрії, яка жила наприкінці ІІІ століття і прийняла смерть за свою віру.

У своїх молитвах дівчата завжди просили святу про найзаповітніші бажання: про гарного нареченого і щасливий шлюб, любов і згоду в сім'ї А саме свято здавна вважалося пророчим для долі кожної дівчини.

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Тому за старих часів на Катерину дівчата дуже любили збиратися, разом проводити час на посиденьках і ворожити на долю , на кохання, на швидке заміжжя і на нареченого. Час дівочих ворожінь, починаючи з Катерини, 7 грудня, тривав до самого Андрія, 13-го числа.

Як ворожити на Катерину

Ворожіння по вишневій гілочці

Як гадати на Катерину / Фото: pexels

Це одне з найдовших, але улюблених ворожінь серед дівчат, відповідь на яке отримували нескоро. У день Катерини, 7 грудня, дівчина мала загадати про свою долю, зрізати з вишні гілку і поставити її у воду. Якщо до Різдва на ній з'являлися квіти , то наступного року можна чекати на сватів. А от якщо вишня не цвіла аж до Маланки, 14 січня, то весілля не буде.

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Ворожіння в Катеринин день на воску

Як гадати на Катерину / Фото: pexels

Популярне ворожіння, яке часто проводили дівчата, було на воску. Потрібно було запалити свічку, подумки зосередитися на долі, взяти миску з холодною водою і накапати в неї розтоплений віск зі свічки. А потім уважно розглядати фігури , в яких застигав віск, і по асоціації судити про своє майбутнє.

Ворожіння по дзеркалам

Як гадати на Катерину / Фото: pexels

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Багато дівчат боялися такого ворожіння. Воно вважалося дуже сильним і страшним. Щоб дізнатися про свою долю, потрібно зробити "коридор часу" . Для цього два дзеркала ставили одне навпроти одного, а між ними розташовували свічку. Після цього треба подумати про свою долю і пильно вдивлятися у нескінченні відображення: у них можна побачити майбутнє.

Ворожіння на Катерину по хлібу

Як гадати на Катерину / Фото: pexels

На Катерину продовжувався Різдвяний піст, страви були скромними, але навіть за ними дівчата примудрялися впізнавати свою долю. Після вечері треба було потай взяти шматочок хліба та сховати собі під подушку . При цьому промовлялося заклинання: "Наречений мій, приходь до мене вночі, я тебе нагодую". Хто вночі насниться – той і буде нареченим.

Ворожіння по обручці

Як гадати на Катерину / Фото: pexels

Дівчата по черзі кидали на підлогу обручку так, щоб вона котилася. У кого вона покотиться у бік порога і ближче всього опиниться біля дверей, та раніше за інших подруг вийде заміж.

Ворожіння в ніч на Катерину про наречених

Як гадати на Катерину / Фото: pexels

Це ворожіння проводиться у ніч із 6 на 7 грудня. Треба було підготувати 12 аркушів паперу , на кожному написати імена знайомих (або незнайомих) хлопців, а один залишити порожнім. Всі ці аркуші дівчина клала собі під подушку та засинала. А вранці на Катерину навмання діставала одне з імен – так і зватимуть її нареченого. Порожній папірець означав, що весілля поки що не буде.

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