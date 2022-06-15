Гороскоп на 15 июня для всех знаков зодиака: день раскрепощения

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Нынешняя среда, 15 июня – первый день после полнолуния. Астрологи называют этот лунный день временем свободы и раскрепощения. В это время людям бывает полезно задуматься о своей жизни и приоритетах в ней.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 15 июня для Овнов: звезды рекомендуют сегодня отказаться от своих личных амбиций во имя общей цели. Даже если вам кажется, что вы правы – лучше просто уступите и ничего не доказывайте.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 июня для Тельцов: если у вас получится с чистым сердцем отпустить сложную ситуацию, тогда и ситуация отпустит вас. Вам не о чем будет жалеть. Прислушайтесь к проблемам своего организма.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 июня для Близнецов: если вы хотите уйти от серьезных конфликтов, переводите все в шутку. Таким образом вы сможете разрядить сложную обстановку и при этом не нажить себе серьезных врагов.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 15 июня для Раков: сегодня будьте готовы к тому, что все захотят переложить на вас свои обязанности. Вы же не стремитесь пахать за весь коллектив? Тогда защищайтесь, иначе на вас свалится гора работы.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 июня для Львов: вы сможете достигнуть поставленной цели, благодаря своему обаянию и силе убеждения. Возможен незапланированный визит гостей, так что лучше к нему подготовиться заранее.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 июня для Дев: сегодня могут возникнуть проблемы личного характера. Вам будет сложно найти общий язык со своей второй половинкой. Лучше промолчите и не выясняйте отношения.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 июня для Весов: наступает подходящий период для творчества и реализации давних планов. Уделите внимание оформлению окружающего пространства и предметов, которыми вы пользуетесь.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 15 июня для Скорпионов: сегодня не стоит никуда торопиться. Вы успеете гораздо больше, если сосредоточитесь на своих мыслях, но при этом не будете витать в облаках. День пройдет продуктивно.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 июня для Стрельцов: хоть вам и сложно настроиться на романтический лад, вы не пожалеете, если отвлечетесь на пару часов от суетного мира. Любимый человек будет благодарен за знаки внимания.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 июня для Козерогов: постарайтесь занять позицию наблюдателя и ни во что не вмешиваться. Вы все равно не сможете повлиять на ситуацию, а вот проблемы решатся и без вашего участия.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 июня для Водолеев: сегодня вас могут отвлекать всякие несущественные детали и мелочи. Это вызовет раздражение. Постарайтесь сосредоточиться на более важной цели – и тогда вы сможете ее достичь.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 июня для Рыб: вам будет полезно провести больше времени вне стен. Вообще избегайте помещений и замкнутого пространства. Хорошо, если у вас получится отложить дела и выбраться на природу.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые разбогатеют на неделе 13-19 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.