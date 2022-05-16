Гороскоп на 16 мая для всех знаков зодиака: день затмения и полнолуния

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Даже полное затмение луны и последнее весеннее полнолуние не способны испортить этот день. Наступающий понедельник, 16 мая , можно смело назвать лунными сутками внутренней свободы и раскрепощения, когда можно и даже нужно задуматься о своей жизни

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 16 мая для Овнов: вам сегодня предстоит отстаивать свои права, несмотря ни на что, и бороться с несправедливостью. Главное не сдаваться и никому не уступать – тогда есть шанс одержать победу.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 мая для Тельцов: общение с новыми людьми и партнерами по бизнесу пройдет у вас вполне успешно. Если переговоры не сорвутся, то вскоре вы сможете рассчитывать на ощутимую прибыль.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 мая для Близнецов: ваши давние поиски, наконец-то, увенчаются успехом. Постарайтесь рассмотреть ответ на вопрос, который давно вас интересует – на самом деле он лежит на поверхности.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 16 мая для Раков: не стоит отказываться от протянутой руки помощи, тем более если вы в этом нуждаетесь. Ваша гордость сейчас неуместна. Видимо, кто-то хочет отблагодарить вас за оказанную ранее услугу.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 мая для Львов: думайте, что говорите и следите за своими высказываниями, чтобы не обидеть близкого человека. Найдите пятиминутку для релакса – общение с природой поможет восстановить энергию.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 мая для Дев: сегодня чужие советы окажутся, как минимум, бесполезными и только собьют вас с толку. Вы и без посторонней помощи знаете, что нужно делать. Постарайтесь уединиться в тишине и покое.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 мая для Весов: звезды предупреждают, чтобы вы были готовы к неожиданным проверкам или испытаниям в этот день. Ближе к вечеру можете устроить себе праздник и полакомиться вкусненьким.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 16 мая для Скорпионов: сегодняшний день может принести разногласия с окружающими людьми. Отбросьте эгоизм и задумайтесь о своем поведении – причина конфликтов кроется именно в вас.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 мая для Стрельцов: не нужно принимать необдуманных решений в день затмения и полнолуния. У вас появится возможность интересного занятия и дополнительного заработка. Не упустите свой шанс.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 мая для Козерогов: неплохое время для саморазвития и реализации новаторских идей. Имейте в виду, что вам лучше не исполнять, а руководить всеми процессами. Это принесет пользу общему делу.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 мая для Водолеев: вам стоит разобраться с документами и всюду навести порядки. Из-за своей невнимательности вы рискуете нарваться на неприятности и упустить свою выгоду и прибыль.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 мая для Рыб: сегодня ваше давнее прошлое неожиданным образом напомнит о себе. Держите свои секреты при себе. В любовной сфере возможна интрига – не провоцируйте ни с кем конфликт.

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