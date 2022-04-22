Гороскоп на 22 апреля для всех знаков зодиака: рискованный день

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Сегодня, в пятницу 22 апреля , наступает лунный день, который отличается своей активностью, граничащей с риском. По мнению астрологов, в такой период на первый план выходят смелость, отвага и безрассудная храбрость.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 22 апреля для Овнов: не отказывайте, если вас попросят о помощи. Но при этом и не навязывайте свое мнение, если вас не приглашают. Постарайтесь вовремя распознать сигналы, которые посылает судьба.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 апреля для Тельцов: сегодня вы пожинаете плоды своих прошлых трудов. Как вы работали, так теперь и будете вознаграждены. В этот день вы можете рассчитывать на приятный денежный бонус.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 апреля для Близнецов: день благоприятен для решения давних и отложенных вопросов. Все пройдет хорошо. Не ждите подарков от судьбы, а устраивайте их сами для себя, а также родных и близких.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 22 апреля для Раков: если вы займетесь наведением порядков в своих вещах, то найдете какой-то важный документ, который считали потерянным. Прислушайтесь, о чем сигнализирует ваш организм.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 апреля для Львов: близкие сойдутся в серьезном споре, и никто не захочет уступать. Но вы сможете их примирить. Проявите щедрость – дарить или отдавать бывает приятнее, чем получать.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 апреля для Дев: ваша доверчивость может спровоцировать неприятности. Но все равно в этот день желательно решать проблемы по мере их появления и не придумывать себе ничего лишнего.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 апреля для Весов: замкнутый круг: как только вы выполните свои обязательства, на вас тут же свалятся новые. Общение с большим количеством людей вам будет в тягость. Захочется уединения.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 апреля для Скорпионов: сегодня будет противоречивый день. Звезды советуют обратить внимание на мелочи – из них складывается общая картина жизни. Разгоревшийся конфликт закончится в вашу пользу.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 апреля для Стрельцов: не будьте эгоистичны, иначе останетесь наедине со своими проблемами. Больше времени уделите близким – вместе вы способны решить то, что не под силу в одиночку.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 апреля для Козерогов: сегодня к вам в руки попадут какие-то важные документы и не отпустят вашего внимания до самого конца дня. Перемены пойдут вам на пользу. Главное – не бойтесь экспериментов.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 апреля для Водолеев: как бы ни затягивали вас накопившиеся проблемы и бытовые хлопоты, постарайтесь найти время и посвятить его духовности и творчеству. Избегайте серьезных трат.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 апреля для Рыб: если верите в теорию сглаза и порчи, ведите себя скромнее, чтобы не провоцировать тайных завистников. В непростой момент можете рассчитывать на поддержку друзей.

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