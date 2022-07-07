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Ивана Купала-2022: подборка ярких праздничных картинок и поздравлений (фото)

Ольга Козачок
7 июля, 05:30
Поздравляем с древним летним магическим праздником Ивана Купала.

Ивана Купала: красочные картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

Сегодня, 7 июля, настал день Ивана Купала. Это летний, зеленый, цветущий, душистый, солнечный праздник, наполненный волшебством и мистикой.

Поднимите настроение родным и близким людям и обязательно поздравьте с этим днем, а мы подготовили для вас светлые поздравления и красочные картинки с Ивана Купала-2022.

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Ивана Купала: добрые поздравления в стихах

***

Интересный праздник
К нам приходит летом –
День Иван Купалы
Я желаю встретить.

Пусть в кострах сгорают
Слезы и печали,
Пусть Иван Купала
Души очищает.

Всем желаю в праздник
Волшебства и чуда,
Радостной, счастливой
Жизнь пусть ваша будет.

Ивана Купала: душевные поздравления и картинки / Фото: pinterest

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***

На Ивана, на Купала
Я веночек свой пускала,
Чтобы суженый пришел,
И меня скорей нашел.

С днем Ивана Купала: милые поздравления и картинки / Фото: pinterest

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***

Вы бегите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки плывут по речке –
Обручальные колечки.

Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод.
Пусть закружит хоровод.

В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного немало
На Ивана на Купала.

Ивана Купала: лучшие пожелания 7 июля / Фото: pinterest

Ивана Купала: поздравления в прозе своими словами

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Еще наши предки на Ивана Купала праздновали день, когда прыжками через ритуальный огонь можно защититься от нечистой силы, когда все зло остается по ту сторону костра, а добро с журчанием уносит девичьи веночки навстречу судьбе. Пусть так будет и впредь в нашей жизни, и пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо.

Искренние поздравления с Ивана Купала / Фото: pinterest

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Поздравляю с праздником Ивана Купала! Желаю в этот магический день, чтобы исполнились главные мечты! Живите в мире и здравии, любви и процветании, надежде и вере в добро и справедливость.

С Днем Ивана Купала: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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