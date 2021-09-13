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В процессе учебы, на уроке или лекции, а также в домашней работе ученики часто допускают ошибки. Совсем не хочется вырывать лист и переписывать все заново. Можно попытаться исправить неверно написанный текст. Как это сделать, читайте наши лайфхаки.

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Как исправлять ошибки в тексте: лайфхаки

Лайфхак 1. Зачеркнуть

Как исправить ошибку / Фото: Unsplash

Если вы неправильно заполнили документ, допустили ошибку в диктанте или контрольной, то по правилам в этом случае нужно аккуратно зачеркнуть неверный текст, а сбоку или сверху написать правильный вариант. Другое исправление в этом случае недопустимо.

Лайфхак 2. Замазать корректором

Как исправить ошибку / Фото: Pinterest

Если же ошибка случилась во время лекции или при выполнении домашней работы, вам на помощь придет корректирующая жидкость (или полоска), которая как раз и предназначена для исправления неверно написанного текста. Главное – чтобы цвет бумаги был белым, тогда исправление будет незаметным.

Лайфхак 3. Заклеить

Чтобы внешний вид конспекта оставался аккуратным и без помарок, фрагмент листа с ошибками можно заклеить чистой бумагой и сверху все написать правильно. При этом не придется вырывать весь лист.

Лайфхак 4. Потереть лезвием

Как исправить ошибку / Фото: Pixabay

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Возьмите острый нож или лезвие и аккуратно потрите надпись перпендикулярно листу. При этом чернила или паста должны быть сухими, иначе они размажутся.

Лайфхак 5. Смазать отбеливателем

Как исправить ошибку. Фото: скриншот из YouTube/KremShow

Капните на ватную палочку немного отбеливателя или ацетона и аккуратно протрите свою ошибку в тетради. Через несколько минут промокните салфеткой остатки жидкости. Надпись посветлеет или уйдет полностью.

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