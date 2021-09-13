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У процесі навчання, на уроці або лекції, а також в домашній роботі учні часто припускаються помилок. Зовсім не хочеться виривати лист і переписувати все заново. Можна спробувати виправити невірно написаний текст. Як це зробити, читайте наші лайфхаки.

Як виправляти помилки в тексті: лайфхаки

Лайфхак 1. Закреслити

Як виправити помилку / Фото: Unsplash

Якщо ви неправильно заповнили документ, припустилися помилки в диктанті або контрольній, то за правилами в цьому випадку потрібно акуратно закреслити неправильний текст, а збоку або зверху написати правильний варіант. Інші виправлення в цьому випадку неприпустимі.

Лайфхак 2. Замазати коректором

Як виправити помилку / Фото: Pinterest

Якщо ж помилка сталася під час лекції або при виконанні домашньої роботи, вам на допомогу прийде коригуюча рідина (або смужка), яка саме і призначена для виправлення невірно написаного тексту. Головне – щоб колір паперу був білим, тоді виправлення буде непомітним.

Лайфхак 3. Заклеїти

Щоб зовнішній вигляд конспекту залишався акуратним і без помарок, фрагмент листа з помилками можна заклеїти чистим папером і зверху все написати правильно. При цьому не доведеться виривати весь лист.

Лайфхак 4. Потерти лезом

Як виправити помилку / Фото: Pixabay

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Візьміть гострий ніж або лезо і акуратно потріть напис перпендикулярно листу. При цьому чорнило або паста мають бути вже сухими, інакше вони размажутся.

Лайфхак 5. Змастити відбілювачем

Як виправити помилку. Фото: скріншот з YouTube / KremShow

Капніть на ватяну паличку трохи відбілювача або ацетону і акуратно протріть свою помилку в зошиті. За кілька хвилин промокніть серветкою залишки рідини. Напис посвітлішає або пропаде повністю.

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