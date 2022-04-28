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Как использовать сорняки на огороде: советы дачникам

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28 апреля, 16:46
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Сорнякам можно найти достойное применение и сделать полезными на участке.
Как использовать сорняки
Как использовать сорняки / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

С сорняками принято бороться. Причем, эта работа иногда отнимает огромное количество времени и сил, а потом еще встает вопрос, куда девать этот мусор с участка .

Но есть вариант возглавить то, что побороть бывает сложно. И даже из сорняков извлечь пользу для хозяйства. Узнайте, что можно сделать с помощью сорной травы и куда ее применить.

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Компост из сорняков

Сорванная трава пойдет на компост / Фото: pixabay
Сорванная трава пойдет на компост / Фото: pixabay

Убранные с участка сорняки сбрасывайте в компостную кучу . Они перегниют и дадут ценную органическую массу, которую далее можно применять как удобрение. Старайтесь помещать в компост молодые растения без семенных завязей, иначе потом они прорастут, и количество сорняков увеличится.

Удобрение из сорняков

Из сорной травы делают удобрение / Фото: pixabay
Из сорной травы делают удобрение / Фото: pixabay

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Более быстрый вариант использования ненужной растительности на участке – зеленое удобрение . Поместите траву в бочку, залейте водой и настаивайте 1-2 недели. Затем этой жидкостью можно подкармливать посадки на огороде.

Мульча

Скошенную траву также можно использовать в виде натуральной мульчи , укрывая овощные культуры на огороде. Мульча помогает удержать влагу в почве, защищает растения от похолодания, перегрева, а также резких перепадов температуры, мешает росту других сорняков на грядах.

Борьба с вредителями

Натуральное средство , приготовленное из сорняков, помогает бороться со многими вредителями культурных растений, к примеру, плодожоркой, медяницей, цветоедом. Измельчите 3 кг свежей пижмы поместите в 10-литровое ведро и доверху залейте водой. Дайте настояться 1-2 дня, прокипятите 20 минут. Перед опрыскиванием охлажденный настой процедите через марлю и разведите чистой водой в пропорции 1:1.

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Декор участка

Многие сорняки красиво цветут / Фото: pixabay
Многие сорняки красиво цветут / Фото: pixabay

Если сорняки облагородить, то они послужат отличным декором для вашей дачи . К примеру, горькая полынь не только красиво выглядит, но еще и отпугивает вредителей. А дикорастущие герань, зверобой, тысячелистник, манжетка и другие эффектно смотрятся в клумбе и при этом совершенно не требуют ухода.

Ранее мы рассказывали, как и когда сеять зелень на участке. Чтобы ваши растения не засохли, узнайте, как правильно поливать огород. А чтобы участок радовал глаз, сделайте на нем клумбы из многолетников.

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