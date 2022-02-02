Как отдыхаем на 8 Марта в Украине в 2022 году: выходные и переносы

Выходные на 8 Марта 2022 в Украине: как и сколько отдыхаем / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что за окном еще зима, многих людей уже интересует вопрос, как и когда украинцы отдыхают на Международный женский день 8 Марта .

В 2022 году многие государственные праздники удачно выпадают на дни, приближенные к выходным, благодаря чему празднование у украинцев растягивается на три, а то и четыре дня подряд.

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Так, к примеру, было на Новый год 2022 – мы гуляли три дня подряд . И на Рождество Христово также было три длинных выходных .

Выходные на 8 Марта в Украине в 2022 году

Но женский праздник порадует еще больше. Дело в том, что 8 Марта в 2022 году приходится на вторник . Однако украинское правительство рекомендовало работодателям перенести рабочий день с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта .

Таким образом, Международный женский день подарит нам целых четыре выходных дня подряд: с субботы, 5-го числа, до вторника, 8 марта .

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Правда, после праздников этот дополнительный выходной придется отрабатывать в субботу, 12 марта , так что для отдыха останется лишь одно воскресенье, 13-е число.

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