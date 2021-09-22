Как почистить микроволновку подручными средствами

Как чистить микроволновку / Фото: Коллаж: Сегодня

Микроволновка – незаменимая помощница на кухне. Но, как и любой другой бытовой прибор, она требует периодической чистки. В процессе готовки конденсат и брызги жира остаются на ее стенках, и с ними нужно бороться. Есть простые и доступные средства , которые помогут быстро справиться с этим вопросом.

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Можно воспользоваться целым арсеналом эффективных средств, которые предназначены для чистки микроволновых печей. Но многие хозяйки не хотят этого делать, потому что это серьезная химия , к тому же имеющая специфический запах, который затем может повлиять на вкус и аромат разогретой пищи.

Как почистить микроволновку: лайфхаки

Лайфхак 1. Пользуйтесь крышкой

Как чистить микроволновку / Фото: Pinterest

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Эта простая истина работает и в случае с микроволновкой. Используйте специальную крышку для микроволновки, и тогда ваш прибор дольше будет оставаться чистым и без пятен, а мыть крышку гораздо проще .

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Лайфхак 2. С помощью пара

Как чистить микроволновку / Фото: Pinterest

Этот щадящий способ без химии помогает, если загрязнения в микроволновке свежие и незначительные . Налейте в миску примерно стакан воды, поставьте в микроволновку и включите на 10 минут при максимальной мощности. Жир на стенках размягчится, и его останется только протереть салфеткой.

Лайфхак 3. Уксус

Как чистить микроволновку / Фото: Pinterest

Налейте в мисочку полстакана воды, смешанной с половиной стакана 9%-го уксуса. Также отправьте ее в микроволновку на полную мощность и включите на 5 минут. После отключения подождите еще 5-7 минут, а затем протрите стенки салфеткой или губкой. Минус этого метода в том, что уксус имеет сильный характерный запах , так что затем кухню придется проветрить. Но зато он хорошо убирает старые жирные пятна.

Лайфхак 4. Лимонная кислота

Как чистить микроволновку / Фото: Pinterest

Это альтернатива уксусу, которая не имеет такого сильного запаха и так же хорошо убирает жир . Налейте в мисочку стакан воды, растворите в нем 1-2 ст. ложки лимонной кислоты, поставьте в микроволновку и включите на полную мощность на 7-10 минут. После завершения подождите еще 5 минут, чтобы пар осел, а затем протрите стенки.

Лайфхак 5. Лимон

Как чистить микроволновку / Фото: Pinterest

Если нет лимонной кислоты, подойдет и сам лимон. В мисочку с 200 мл воды выдавите сок одного лимона, отправьте емкость в микроволновку. Схема та же: наибольшая мощность и 7-10 минут времени. Затем протрите грязные стенки. Благодаря лимону, ваша печь помимо очищения, получит еще и приятный цитрусовый аромат .

Лайфхак 6. Очистка с помощью пищевой соды

Как чистить микроволновку / Фото: Pixabay

Сода – также отличный расщепитель жира, который найдется на каждой кухне. К тому же в ней нет кислоты, которая плохо влияет на поверхность техники. В мисочку со стаканом теплой воды забросьте столовую ложку соды и перемешайте, чтобы она как можно больше растворилась. Поставьте емкость в СВЧ-печь, выберите максимальную мощность и включите на 10 минут. Затем подождите еще 5 минут и приступайте к очистке салфеткой или мочалкой.

Лайфхак 7. Перекись водорода

Как чистить микроволновку / Фото: Pinterest

Такая смесь способна справиться с застарелым жиром и грязью . Смешайте полстакана воды с 1 ч. ложкой перекиси водорода и 1 ч. ложкой жидкого мыла без запаха. Взбейте в пену и протрите этим раствором стенки микроволновки. Затем включите ее на 30 секунд. После этого протрите печь салфеткой. При необходимости повторите.

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