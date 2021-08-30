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Как быстро отмыть газовую плиту

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 августа, 17:03
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Вы сэкономите и время, и силы, если будете мыть и убирать плиту сразу по свежим следам после приготовления еды
Как отмывать плиту
Как отмывать плиту / Фото: Коллаж: Сегодня

Кухня – это святая святых для каждой хозяйки. Но, как мы недавно выяснили, самые грязные места в доме скрываются именно на кухне. Одним из устройств, которое требует особого внимания в плане наведения чистоты, является газовая плита.

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Ухаживать за ней бывает достаточно сложно. Ведь помимо обычной грязи, пыли, крошек, следов от еды, приходится тратить уйму времени и сил, чтобы выдраить капитально въевшиеся и запекшиеся пятна жира.

Однако этот процесс можно облегчить. При этом необязательно использовать агрессивные и сильнодействующие химические вещества. Как проще очистить варочную поверхность, решетку, краны и другие элементы плиты, читайте наши лайфхаки.

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Как быстро отмыть газовую плиту: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Мыть сразу
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Как отмыть плиту
Как отмыть плиту / Фото: Pinterest

Вы в разы упростите себе жизнь, если загрязненные поверхности отмоете сразу после приготовления или даже в процессе, а не отложите на потом. Имейте в виду, что свежие брызги стираются намного проще и быстрее, чем остывшие и въевшиеся пятна. Убрать брызнувший со сковороды или сотейника жир можно бумажными салфетками. Но будьте осторожны с огнем!

  • Лайфхак 2. Кипяток

Как отмыть плиту
Как отмыть плиту / Фото: Pinterest

Иногда даже нет необходимости мыть плиту с использованием каких-то средств. Достаточно просто полить грязное пятно кипятком из чайника и стереть отставший жир салфеткой.

  • Лайфхак 3. Сода

Как отмыть плиту
Как отмыть плиту / Фото: Pinterest

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Обычная пищевая сода способна на чудеса чистоты и может справиться даже с самыми грязными местами. Для этого немного увлажните губку, нанесите на нее порошок и хорошенько протрите поверхности. Однако обратите внимание, что сода в сухом виде является абразивным веществом и может поцарапать глянцевые поверхности. Поэтому здесь нужно сделать кашицу, разбавив соду небольшим количеством воды. Нанесите на грязное место, оставьте на 5-10 минут, и затем грязь легко отойдет под мочалкой.

  • Лайфхак 4. Уксус

Как отмыть плиту
Как отмыть плиту / Фото: Pinterest

Свежая грязь легко поддается воздействию салфетки, смоченной обычным столовым уксусом. А вот если грязь уже засохла, смешайте уксус с небольшим количеством воды, залейте в пульверизатор и побрызгайте на плиту. Сверху посыпьте содой и подождите, пока пройдет химическая реакция и порошок перестанет пениться. Затем помойте плиту и вытрите насухо салфеткой.

  • Лайфхак 5. Хозяйственное мыло

Как отмыть плиту
Как отмыть плиту / Фото: Pinterest

С въевшимся жиром, грязью и пригарками на конфорках справится раствор хозяйственного мыла. Натрите на мелкой терке кусочек мыла, разведите горячей водой и замочите в растворе детали газовой плиты. Затем потрите и промойте в обычной воде.

  • Лайфхак 6. Нашатырь
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Как отмыть плиту
Как отмыть плиту

Грязные ручки на плите легко почистятся с помощью нашатыря. Но поскольку выдержать его сильный запах под силу не каждому, можно использовать нашатырно-анисовые капли . Несколько капель жидкости нанесите на ватные палочки или спонжи, смочите ручки и оставьте на несколько минут откиснуть. А затем протрите их салфеткой.

Смотрите видео о токсической кухне и правилах уборки:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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