Как окрашивать брови / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже делились советами, как покрасить волосы в домашних условиях. На этом смена имиджа и уход за своей внешностью не заканчивается.

Чтобы получить красивые, густые и аккуратные брови, можно не сидеть каждый день перед зеркалом, а добиться долговременного эффекта с помощью окрашивания .

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Красота далеко не всегда требует жертв. Понадобится лишь немного терпения и сноровки, зато результат будет налицо, точнее – на лице. Как покрасить брови в домашних условиях, читайте в нашей статье.

Откорректируйте форму бровей

Сделайте коррекцию контура бровей / Фото: pinterest

Перед тем как приступить к окрашиванию, сделайте бровям нужную форму. Для начала скорректируйте рисунок бровей карандашом или тенями. Те волоски, которые выходят за очерченный контур, станут заметными и в процессе окрашивания испортят внешний вид. Поэтому пинцетом удалите эти лишние волоски. Но не переусердствуйте, чтобы эффект не стал обратным, и ваши брови не поредели.

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Подберите краску

Подберите подходящую краску для бровей / Фото: pinterest

Специализированная краска для бровей может быть разной: в виде порошка, пудры, геля. Не стоит брать краску для волос, потому что у нее слишком агрессивный химический состав. Наиболее легкая в применении гелевая краска – она уже готова к использованию. Обратите внимание на оттенок – он может быть темнее волос примерно на 1-2 тона.

Проверьте средство

Краска не должна вызывать аллергии / Фото: pinterest

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Перед окрашиванием обязательно протестируйте средство на аллергию . Нанесите краску на небольшой участок кожи, к примеру, на запястье и выждите 1-2 часа. Если не появились следы раздражения, зуд, покраснение, можно приступать к окрашиванию бровей. В противном случае вам не избежать аллергии на лице.

Как красить брови

Как покрасить брови самостоятельно / Фото: pinterest

Уберите волосы в заколку или под повязку, чтобы они не мешали . Подготовьте краску согласно инструкции . Область вокруг бровей обработайте жирным кремом , чтобы краситель не подействовал на кожу и чтобы его впоследствии можно было легче стереть, если вы промахнетесь. Кисточкой или ватной палочкой наберите немного краски и аккуратно нанесите ее на дуги бровей. Подождите 10-15 минут , чтобы красящее вещество подействовало. Салфеткой или ватным диском сотрите с бровей краску и излишки жирного крема с кожи. После процедуры окрашивания бровей следует быть аккуратнее со средствами для умывания и не использовать слишком агрессивные составы, иначе краска быстро смоется.

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