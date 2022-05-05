Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетные обстрелы ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Польза сорняков

Качество меда

Выпас скота

Удобряем почву

Что есть весной

Календарь садовода
СЕГОДНЯ Лайфхакер Красота

Как покрасить волосы в домашних условиях

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 мая, 10:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если точно следовать всем рекомендациям, то волосы будут красивыми, здоровыми и прокрасятся равномерно.
Чтобы сменить имидж, есть несколько видов красителей
Чтобы сменить имидж, есть несколько видов красителей / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Хотите получить результат окрашивания волос не хуже, чем в парикмахерской? Для новичков эта процедура может показаться сложной, но вполне осуществимой. Достаточно знать некоторые нюансы и набить руку.

Как выбрать краску для волос

Красители для волос условно делят на виды:

Реклама
  • натуральный – это хна и басма, а также ромашка, грецкий орех, луковая шелуха, чай, кофе. Они не причиняют никакого вреда волосам, но имеют скромный выбор оттенков.
  • физический – эти краски содержат химический красящий пигмент, но без аммиака и перекиси водорода. Он лишь обволакивает волос, но не проникает внутрь. Из-за чего такие краски нестойкие.
  • химический – наиболее популярный вид красителя. В их состав входит собственно краска и оксид. Смена цвета происходит за счет проникновения внутрь волоса молекул красителя, которые имеют разнообразную палитру оттенков и стойкость, а также хорошо закрашивают седину. Пользоваться ими можно не чаще одного раза в месяц, а подкрашивать корни допустимо раз в две недели.

Определитесь с типом краски и выберите свой оттенок. Производители красок предоставляют каталоги и сервисы для подбора цвета. Если вы хотите изменить образ, выбирайте оттенок на 1-2 тона светлее или темнее нынешнего цвета.

Определитесь с типом и цветом краски для волос / Фото: freepik.com
Определитесь с типом и цветом краски для волос / Фото: freepik.com

А вот кардинально менять имидж , к примеру, из брюнетки в блондинку или мелирование, в домашних условиях не стоит – цвет может не соответствовать, а волосы пострадают.

Реклама

Подготовительный этап

Чтобы покрасить волосы в домашних условиях, помимо краски, вам потребуются инструменты и инвентарь :

  1. специальная накидка или старая одежда, которую не жаль испачкать краской;
  2. кисть для окрашивания волос;
  3. расческа с мелкими зубьями;
  4. пластиковая мисочка для смешивания краски и окислителя;
  5. пластиковые зажимы, крабики или заколки для волос;
  6. перчатки – обычно есть комплекте с краской или же медицинские;
  7. жирный крем.

Предостережения перед окрашиванием

  • Не нужно красить волосы после химической завивки ранее, чем через две недели .
  • Нельзя красить волосы, если на коже головы есть ссадины или другие повреждения .
  • Разведенную краску для волос нельзя использовать несколько раз .
  • Перед окрашиванием химической краской желательно провести тест на аллергию , нанеся средство на запястье или внутреннюю часть локтя. Если за 10-15 минут кожа останется нормальной, не появится покраснение, зуд, жжение, можно краситься.
  • Обязательно следуйте инструкции , указанной на упаковке краски.

Как правильно наносить краску на волосы

  1. Разделите волосы на четыре условные зоны , сделав два пробора – от лба к затылку и от уха до уха. Каждую зафиксируйте зажимом.
  2. Наденьте накидку и перчатки и разведите краску по инструкции.
  3. Нанесите на уши, шею и линию роста волос жирный крем или вазелин , чтобы краска не впиталась в кожу.
  4. Нанесите кисточкой краску по проборам : от лба к затылку, от виска к виску.
  5. Затем начинайте красить корни на затылке – там температура тела ниже, потому процесс окрашивания будет проходить медленнее. А виски окрашивают в последнюю очередь.
  6. Отделите тонкую прядь, нанесите немного краски, начиная с корней , и откиньте ее на макушку, чтобы не мешала. Переходите к следующей.
  7. После этого оставшуюся краску распределите по всей длине волос. Расчешите их и соберите в пучок и завяжите пленкой.
  8. Время выдержки, указанное на упаковке, отсчитывают после того, как вся краска будет нанесена на волосы .
  9. Смойте краску теплой водой, и промывайте до чистой воды , можно с шампунем.
  10. Затем нанесите бальзам для окрашенных волос или сделайте соответствующую маску и еще раз промойте волосы.
  11. Оттереть краску с кожи головы, рук и шеи поможет мицеллярная вода, спирт или средство для снятия макияжа.

Узнайте также, как можно просто и безболезненно удалить жвачку с волос. А еще мы рассказывали, как и чем лучше всего отмыть краску для волос с кожи и ногтей. Кстати, Луна влияет не только на рост волос, но и на растения: читайте лунный календарь для сада и огорода на май 2022 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они трудятся не покладая рук
Знаки зодиака
Стрельц
Стрельц
Рыбы
Рыбы
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Именины в мае
Как поздравить?
Лунный календарь на неделю
2 — 8 мая
Влияние на жизнь
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять