Як пофарбувати брови в домашніх умовах

Як фарбувати брови / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Раніше ми вже ділилися порадами, як пофарбувати волосся в домашніх умовах. На цьому зміна іміджу та догляд за своєю зовнішністю не закінчується.
Щоб отримати гарні, густі та акуратні брови, можна не сидіти щодня перед дзеркалом, а досягти довготривалого ефекту за допомогою фарбування .
Краса зовсім не завжди потребує жертв. Знадобиться лише трохи терпіння та вправності, зате результат буде очевидним. Як пофарбувати брови у домашніх умовах, читайте у нашій статті.
Відкоригуйте форму брів
Перед тим, як приступити до фарбування, завдайте бровам потрібну форму. Для початку скоригуйте малюнок брів олівцем чи тінями. Ті волоски, які виходять за окреслений контур, стануть помітними і в процесі фарбування зіпсують зовнішній вигляд. Тому пінцетом видаліть ці зайві волоски. Але не перестарайтеся, щоб ефект не став зворотним, і ваші брови не порідшали.
Підберіть фарбу
Спеціалізована фарба для брів може бути різною: у вигляді порошку, пудри, гелю. Не варто брати фарбу для волосся, тому що вона має занадто агресивний хімічний склад. Найлегша у застосуванні гелева фарба – вона вже готова до використання. Зверніть увагу на відтінок – він може бути темнішим за волосся приблизно на 1-2 тони.
Перевірте засіб
Перед фарбуванням обов'язково протестуйте засіб на алергію . Нанесіть фарбу на невелику ділянку шкіри, наприклад, на зап'ястя і зачекайте 1-2 години. Якщо не з'явилися сліди подразнення, свербіння, почервоніння, можна приступати до фарбування брів. В іншому випадку вам не уникнути алергії на обличчі.
Як фарбувати брови
- Заберіть волосся в заколку або під пов'язку, щоб вони не заважали .
- Підготуйте фарбу згідно з інструкцією .
- Область навколо брів обробіть жирним кремом , щоб барвник не подіяв на шкіру і щоб його згодом можна було легше стерти, якщо ви промахнетеся.
- Пензликом або ватною паличкою наберіть трохи фарби і акуратно нанесіть її на дуги брів.
- Зачекайте 10-15 хвилин , щоб барвник подіяв.
- Серветкою або ватним диском зітріть із брів фарбу та надлишки жирного крему зі шкіри.
- Після процедури фарбування брів слід бути акуратнішими із засобами для вмивання і не використовувати надто агресивні склади, інакше фарба швидко змиється.
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