Как садить деревья осенью: ТОП-8 главных правил

Осенью после сбора урожая на участке еще очень много дел. На огороде нужно подготовить почву под новые посевы. А в саду, если вы хотите обогатить свою коллекцию фруктовых деревьев, тоже важно провести работу.

Как садить деревья осенью, какие правила помогут вам не допустить ошибок, и чтобы деревья хорошо прижились, читайте наши лайфхаки.

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Как правильно садить дерево: лайфхаки

Лайфхак 1. Расстояние между саженцами

Как садить деревья осенью / Фото: pinterest

Желание посадить растения погуще, чтобы их больше поместилось на участок, приведет к тому, что они будут затенять и мешать друг другу. Оптимальным считается расстояние между разными культурами :

для яблони, груши, черешни, грецкого ореха – 4-6 м; для вишни, сливы, абрикоса, персика, алычи – 3-4 м.

Лайфхак 2. Размеры посадочной ямы

Важно, чтобы посадочная яма была подходящего размера для корневища. В слишком мелкой корни начнут загибаться внутрь, а не разрастаться в стороны, и это может спровоцировать медленное развитие. Для каждого вида деревьев предусмотрены свои размеры :

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для косточковых деревьев (вишня, черешня, слива, абрикос) глубина – 50-60 см, диаметр – 40-50 см; для семечковых деревьев (яблоня, груша) глубина – 80 см, диаметр – 60-80 см.

Лайфхак 3. Подготовка посадочной ямы

Как садить деревья осенью / Фото: pinterest

Яму желательно подготовить за 2-3 недели до высадки. Начиная копать, аккуратно снимите верхний плодородный слой и отложите в одну сторону, а нижний неплодородный – в другую. Плодородный грунт смешайте с перепревшим навозом или компостом из расчета 2 ведра удобрения для дерева. На дне ямы взрыхлите землю. В глинистые почвы можно добавить крупнозернистый песок, а для в песчаный грунт – глину. На дно ямы полезно уложить слой дерна.

Лайфхак 4. Подготовка саженца

Как садить деревья осенью / Фото: pinterest

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Во время хранения важно следить, чтобы корень у саженца был влажным . К примеру, завернуть его в мокрую мешковину, но держать до момента посадки в неотапливаемом помещении. В случае, если он выглядит сухим, саженец можно поместить в воду на несколько часов или на ночь. Непосредственно перед посадкой нужно осмотреть корень, удаляя больные, поломанные части, слишком длинные ответвления, которые не поместятся в посадочную яму.

Лайфхак 5. Корневая шейка

Как садить деревья осенью / Фото: pinterest

Корень растения хорошо распределяют по яме . Затем саженец засыпают подготовленной землей. Высаживая дерево, нужно следить, чтобы место, где корневая система переходит в ствол, было немного выше уровня земли.

для яблони, груши, сливы, абрикоса, персика – приподнять на 5-6 см над землей; для вишни и черешни – приподнять на 4-5 см.

Лайфхак 6. Колышек

Как садить деревья осенью / Фото: pinterest

При посадке дерева по центру ямы располагают колышек, на который саженец будет опираться во время роста. Его вбивают в землю на глубину 15-20 см. Затем подвязывают саженец веревкой в виде восьмерки, что создает амортизацию при ветре. Верхушку опоры располагают немного ниже уровня кроны дерева.

Лайфхак 7. Полив

После высадки саженцы поливают из расчета 3-4 ведра воды на каждое дерево, независимо от того, насколько влажная почва. Больше поливать деревья не нужно до самой весны.

Лайфхак 8. Мульчирование

Как садить деревья осенью / Фото: pinterest

Когда вода впитается, приствольные круги нужно замульчировать торфом, перегноем, опавшими листьями, опилками, компостом или сухой землей. Мульча защитит молодое растение от мороза и испарения влаги. Мульчу располагают в нескольких сантиметрах от ствола дерева .

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