Як садити дерева восени: ТОП-8 головних правил

Восени після збирання врожаю на ділянці ще багато справ. На городі потрібно підготувати ґрунт під нові посіви. А в саду, якщо ви хочете збагатити свою колекцію фруктових дерев, також важливо провести роботу.

Як садити дерева восени, які правила допоможуть вам не припуститися помилок, і щоб дерева добре прижилися, читайте наші лайфхаки.

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Як правильно садити дерево: лайфхаки

Лайфхак 1. Відстань між саджанцями

Як садити дерева восени / Фото: pinterest

Бажання посадити рослини густіше, щоб їх більше помістилося на ділянці, призведе до того, що вони затінюватимуть і заважатимуть одне одному. Оптимальною вважається відстань між різними культурами :

для яблуні, груші, черешні, волоського горіха – 4-6 м; для вишні, сливи, абрикоси, персика, аличі – 3-4 м.

Лайфхак 2. Розміри посадкової ями

Важливо, щоб посадкова яма була відповідного розміру для кореня. У надто дрібному корені почнуть загинатися всередину, а не розростатися убік, і це може спровокувати повільний розвиток. Для кожного виду дерев передбачені свої розміри :

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для кісточкових дерев (вишня, черешня, слива, абрикос) глибина – 50-60 см, діаметр – 40-50 см; для насіннєвих дерев (яблуня, груша) глибина – 80 см, діаметр – 60-80 см.

Лайфхак 3. Підготовка посадкової ями

Як садити дерева восени / Фото: pinterest

Яму бажано підготувати за 2-3 тижні до висаджування. Починаючи копати, обережно зніміть верхній родючий шар і відкладіть в один бік, а нижній неродючий – в інший. Родючий грунт змішайте з гноєм, що перепрів, або компостом із розрахунку 2 відра добрива для дерева . На дні ями розпушіть землю. У глинисті ґрунти можна додати крупнозернистий пісок, а у піщаний ґрунт – глину. На дно ями корисно укласти шар дерну.

Лайфхак 4. Підготовка саджанця

Як садити дерева восени / Фото: pinterest

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Під час зберігання важливо стежити, щоб корінь у саджанця був вологим . Наприклад, загорнути його в мокру мішковину, але тримати до моменту посадки в приміщенні, що не опалюється. Якщо він виглядає сухим, саджанець можна помістити у воду на кілька годин або на ніч. Безпосередньо перед посадкою потрібно оглянути корінь, видаляючи хворі, поламані частини, занадто довгі відгалуження, які не помістяться в посадкову яму.

Лайфхак 5. Коренева шийка

Як садити дерева восени / Фото: pinterest

Корінь рослини добре розподіляють по ямі . Потім саджанець засипають підготовленою землею. Висаджуючи дерево, потрібно стежити, щоб місце, де коренева система переходить у стовбур, було трохи вищим за рівень землі.

для яблуні, груші, сливи, абрикоса, персика – підняти на 5-6 см над землею; для вишні та черешні – підняти на 4-5 см.

Лайфхак 6. Кілки

Як садити дерева восени / Фото: pinterest

При посадці дерева по центру ями розташовують кілок, на який саджанець спиратиметься під час зростання. Його вбивають у землю на глибину 15-20 см. Потім підв'язують саджанець мотузкою у вигляді вісімки, що створює амортизацію при вітрі. Верхівку опори розташовують трохи нижче за рівень крони дерева.

Лайфхак 7. Полив

Після висадки саджанці поливають із розрахунку 3-4 відра води на кожне дерево, незалежно від того, наскільки вологий ґрунт. Більше поливати дерева не потрібно до весни.

Лайфхак 8. Мульчування

Як садити дерева восени / Фото: pinterest

Коли вода вбереться, пристовбурні кола потрібно замульчувати торфом, перегноєм, опалим листям, тирсою, компостом або сухою землею. Мульча захистить молоду рослину від морозу та випаровування вологи. Мульчу розташовують у кількох сантиметрах від стовбура дерева .

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