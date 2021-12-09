Как сделать снежинки из бумаги на Новый год 2022: множество идей с фото

Как сделать снежинки из бумаги / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали, как нарядить елку, из чего сделать новогодние игрушки и что придумать из мандаринов. Не менее важный и любимый элемент декора – это бумажные снежинки . Они очень простые и дешевые в изготовлении, зато мгновенно преображают окружающее пространство, делая его праздничным и новогодним.

Мы собрали для вас интересные идеи с фото, как сделать бумажные снежинки. Смотрите, вдохновляйтесь, творите сами и привлекайте к этому увлекательному процессу семью.

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Как сделать снежинку из бумаги своими руками: лайфхаки

Лайфхак 1. Просто вырезать

Как сделать снежинки из бумаги / Фото: pinterest

Это, пожалуй, самый простой способ, как из бумаги сделать снежинку. Возьмите квадратный лист тонкой бумаги, сложите его в шесть или восемь раз , нарисуйте контур, какой сами захотите, и вырежьте ножницами узор. Аккуратно расправьте листочек, и снежинка готова. Есть просто масса вариантов, какой именно узор нарисовать, – от этого зависит красота вашей снежинки.

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Лайфхак 2. Объемные снежинки

Как сделать снежинки из бумаги / Фото: коллаж Сегодня

Если вам знакома техника квиллинга, то сделать объемную снежинку не составит никакого труда. Просто заранее заготовьте из тонких бумажных полосок множество кружочков, капелек, ромбиков, завитков и спиралек, а затем соберите все это воедино в разных сочетаниях и скрепите клеем.

Лайфхак 3. 3 D-снежинки

Как сделать снежинки из бумаги / Фото: коллаж Сегодня

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Возьмите бумажный квадрат, сложите его пополам по диагонали и сделайте три надреза не до конца, как показано на фото. Склейте попарно уголки полученных сторон поочередно то с одной, то с другой стороны. Всего сделайте шесть одинаковых фигурок, а затем склейте их между собой в виде снежинки.

Лайфхак 4. Снежинки оригами

Как сделать снежинки из бумаги / Фото: коллаж Сегодня

Для такой яркой и разноцветной снежинки вам понадобится 8 одинаковых бумажных квадратиков. Сложите из них лепестки, как показано на фото. А затем составьте из них снежинку, заправляя каждый последующий лепесток внутрь предыдущего по кругу. Для надежности скрепите все клеем.

Лайфхак 5. Снежинки из пакетов

Как сделать снежинки из бумаги / Фото: коллаж Сегодня

Одноразовые бумажные пакеты – подходящий исходный материал для изготовления таких объемных снежинок. Вам понадобится 7-10 пакетов. Или же сами можете сделать заготовки. Склейте их между собой, а затем по трафарету вырежьте какой-то орнамент. Разверните и склейте первую и последнюю грань – у вас получится огромная и объемная снежинка. Можете сделать ее с подсветкой и повесить на стену.

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