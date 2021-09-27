Как сделать сушку из яблок и груш разными способами

Если у вас большой урожай фруктов, а джемы и варенья вы уже закатали, сделайте сушку из яблок или груш. Зимой такую заготовку можно использовать в компоты или грызть вместо чипсов или конфет – в ней сохраняется очень много витаминов.

Мы расскажем вам о популярных способах заготовки сушки в домашних условиях.

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Как сделать сушку из фруктов: лайфхаки

Лайфхак 1. Как подготовить фрукты к сушке

Как сделать сушку / Фото: pinterest

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Яблоки или груши помойте, очистите от семян и порежьте на дольки толщиной не более 5 мм . Это можно сделать ножом или воспользоваться специальным приспособлением в виде цилиндра с острыми краями. Если вы готовите сушку для компотов, можете не вырезать сердцевинку.

Лайфхак 2. Что сделать, чтобы яблоки не темнели

Как сделать сушку / Фото: pinterest

Если вы хотите добиться не только вкуса, но и красивого внешнего вида сушки, не забывайте, что яблоки на срезе от контакта с воздухом быстро темнеют . Подготавливайте яблоки порционно – нарежьте несколько штук и погрузите на несколько секунд в кипящую воду, слегка подкисленную лимонным соком или кислотой. А затем достаньте шумовкой. Так засушенные яблоки останутся светлыми.

Лайфхак 3. Как сушить на воздухе

Как сделать сушку / Фото: pinterest

Сушить фрукты на солнце – самый дешевый, но и самый долгий способ . Нарезанные яблоки или груши выложите на широкие противни, поддоны или решетки в один слой и затем разместите на улице или на балконе в хорошо проветриваемом месте. Желательно завесить фрукты марлей от насекомых и избегать прямых солнечных лучей. Но в сырую и пасмурную погоду фрукты сохнуть не будут. Также важно регулярно переворачивать ломтики 1-2 раза в день. Сушка будет готова через 5-7 дней.

Лайфхак 4. Как сушить фрукты в духовке

Как сделать сушку / Фото: pinterest

Процесс сушки ускорится, если переместить его в духовку. Разложите ломтики равномерно в один слой на противни или сетки и поставьте в духовку с приоткрытой дверцей при температуре 40°С на 1 час. Затем добавьте температуру до 60-70°С, чтобы выпарилась основная влага. В конце сушки можно опять понизить температуру до 40-50°С. Периодически переворачивайте сушку . Примерно через 7-8 часов она будет готова.

Лайфхак 5. Как заготавливать фрукты в электросушилке

Как сделать сушку / Фото: pinterest

Очень удобный и практичный метод сушки фруктов – с помощью дегидратора. Он в разы упрощает заготовку витаминных продуктов и значительно экономит место и время. Разложите ломтики фруктов на решетки так, чтобы они не соприкасались. Поставьте решетки внутрь дегидратора и установите температуру 70°С. Периодически меняйте решетки местами , опуская в самое горячее место наиболее светлые кусочки. Примерно через 5-8 часов сушка будет готова.

Лайфхак 6. Как хранить сушку

Как сделать сушку / Фото: pinterest

Чтобы лучше сберечь сушеные фрукты, их нужно поместить в стеклянные банки с плотными крышками, деревянные коробки без щелей также с плотно прилегающей крышкой и затем держать в темной и сухой кладовке с хорошей вентиляцией . Также можно ссыпать сушку в полиэтиленовые пакеты и держать в холодильнике.

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