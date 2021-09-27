Як зробити сушку з яблук і груш різними способами

Якщо у вас великий урожай фруктів, а джеми і варення ви вже закатали, зробіть сушку з яблук або груш. Взимку таку заготовку можна використовувати в компоти або гризти замість чіпсів чи цукерок – в ній зберігається дуже багато вітамінів.

Ми розповімо вам про популярні способи заготовки сушки в домашніх умовах.

Реклама

Читайте також: Як правильно зберігати печиво

Як зробити сушку з фруктів: лайфхаки

Лайфхак 1. Як підготувати фрукти до сушіння

Як зробити сушку / Фото: pinterest

Реклама

Яблука або груші помийте, очистіть від насіння і поріжте на часточки завтовшки не більше 5 мм . Це можна зробити ножем або скористатися спеціальним пристосуванням у вигляді циліндра з гострими краями. Якщо ви готуєте сушку для компотів, можете не вирізати серцевину.

Лайфхак 2. Що зробити, щоб яблука не темніли

Як зробити сушку / Фото: pinterest

Якщо ви хочете досягти не лише смаку, але і красивого зовнішнього вигляду сушки, не забувайте, що яблука на зрізі від контакту з повітрям швидко темніють . Підготуйте яблука порційно – наріжте кілька штук і занурте на кілька секунд у киплячу воду, трохи підкислену лимонним соком або кислотою. А потім дістаньте шумівкою. Так засушені яблука залишаться світлими.

Лайфхак 3. Як сушити на повітрі

Як зробити сушку / Фото: pinterest

Сушити фрукти на сонці – найдешевший, але і найдовший спосіб . Нарізані яблука чи груші викладіть на широкі листи, піддони або решітки в один шар і потім розмістіть на вулиці чи на балконі в добре провітрюваному місці. Бажано завісити фрукти марлею від комах і уникати прямих сонячних променів. Але в сиру і похмуру погоду фрукти сохнути не будуть. Також важливо регулярно перегортати скибочки 1-2 рази на день. Сушка буде готова через 5-7 днів.

Лайфхак 4. Як сушити фрукти в духовці

Як зробити сушку / Фото: pinterest

Процес сушки прискориться, якщо перемістити його в духовку. Розкладіть скибочки рівномірно в один шар на листи або сітки і поставте в духовку з відкритими дверцятами при температурі 40°С на 1 годину. Потім додайте температуру до 60-70°С, щоб випарувалася основна волога. Наприкінці сушіння можна знову знизити температуру до 40-50°С. Періодично перегортайте сушку . Приблизно через 7-8 годин вона буде готова.

Лайфхак 5. Як заготовлювати фрукти в електросушарці

Як зробити сушку / Фото: pinterest

Дуже зручний і практичний метод сушіння фруктів – за допомогою дегидратора. Він в рази спрощує заготовку вітамінних продуктів і значно економить місце і час. Розкладіть скибочки фруктів на решітки так, щоб вони не стикалися. Поставте решітки всередину дегидратора і встановіть температуру 70°С. періодично міняйте решітки місцями , опускаючи в найгарячіше місце найбільш світлі шматочки. Приблизно через 5-8 годин сушка буде готова.

Лайфхак 6. Як зберігати сушку

Як зробити сушку / Фото: pinterest

Щоб краще зберегти сушені фрукти, їх потрібно помістити в скляні банки зі щільними кришками, дерев'яні коробки без щілин також зі щільними кришками і потім тримати в темній і сухій коморі з хорошою вентиляцією . Також можна зсипати сушку в поліетиленові пакети і тримати в холодильнику.

Дивіться відео про тестування супер мульти відкривачки:

Раніше ми розповідали, як зберігати сушені гриби.