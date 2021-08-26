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Как стирать тюль, чтобы потом его не гладить

Ольга Козачок
26 августа, 15:42
Облегченная ручная стирка и правильная сушка избавит вас от необходимости гладить занавески и не допустит складок.

Как правильно стирать тюль / Фото: Коллаж: Сегодня

Стиральная машина значительно облегчает процесс стирки, но зато после нее часто остаются складки на ткани. Особенно если это объемные и легкие занавески. А вот если затеять грамотную ручную стирку, то от утомительного процесса глажки можно отказаться.

К тому же, помимо затрат времени, сил и энергии, утюг может повредить тонкую ткань. Высокая температура плохо влияет на материал, а неосторожное движение горячим утюгом вообще может привести к появлению прожженных участков.

Тут уж вам выбирать: немного напрячься и постирать руками , но потом не гладить тюль или же забросить его в машинку, но потом долго стоять над гладильной доской. Мы поделимся лайфхаками, как с помощью простой ручной стирки деликатный тюль останется без некрасивых складок.

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Как стирать тюль руками, чтобы он не помялся: инструкция

  1. Снимите занавески и стряхните на улице пыль – так вы избавитесь от части грязи на тюле.
  2. Белый тюль при необходимости замочите в воде с отбеливающим средством примерно на полчаса.
    Как стирать тюль / Фото: Pinterest
  3. В большой таз или ванную (в зависимости от размеров занавески) налейте теплую воду, примерно 40°C .
  4. Добавьте стиральный порошок или жидкое моющее средство для деликатных вещей. Также можно добавить пятновыводитель .
  5. Хорошенько размешайте воду до полного растворения средства и появления пены .
  6. Опустите тюль в воду и оставьте на 1-2 часа, периодически поворачивая ткань и слегка сжимая ее. Но сильно не трите и не сдавливайте.
    Как стирать тюль / Фото: Pinterest
  7. Прополощите тюль в воде с уксусом из расчета 50 мл 9%-го уксуса на 5 л воды .
  8. Меняйте воду до тех пор, пока она не станет прозрачной .
  9. В последнее полоскание можно добавить синьку – она создаст эффект белоснежного материала.
  10. Достаньте тюль из воды, не отжимая , и развесьте на улице или же в квартире над ванной, куда будет стекать вода.
    Как стирать тюль / Фото: Pinterest
  11. Затем сушите ткань в хорошо проветриваемом месте (зимой – вдали от нагревательных приборов).
  12. В теплое и сухое время года можно повесить немного влажный тюль на карниз – он распрямится под собственной тяжестью.
    Как стирать тюль / Фото: Pinterest

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