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Как украсить елку на Новый год 2022: ТОП-10 классных идей с фото

Ольга Козачок
30 ноября, 14:52
Модно, креативно, прикольно и весело – наряжаем елку на Новый 2022 год Тигра для праздничного настроения.

Как нарядить елку на Новый год / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится Новый год 2022 Черного Тигра. Люди потихоньку начинают к нему готовиться, покупают подарки, придумывают себе новогодние наряды, оформляют декор квартиры, делают новогодние игрушки для веселого и радостного праздника. Самое время продумать, как нарядить елку .

Мы собрали для вас интересные и необычные идеи с фото , как можно украсить новогоднюю елочку. Смотрите, придумывайте, наряжайте и встречайте счастливый Новый год 2022.

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Как украсить елку на Новый год: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Ленты и банты

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

В последнее время стало модным наряжать елку в ткань . Ленты, широкая тесьма или полоски органзы, сложенные бантами или петлями, эффектно смотрятся на пушистых еловых лапах. Дерево обматывают целым рулоном вдоль, поперек или по диагонали.

  • Лайфхак 2. По минимуму

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

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Если вы приверженцы живой елки, и вам досталась настоящая красавица – ровная, стройная и пушистая, то нет смысла отягощать ее игрушками. Нарядите елочку по минимуму , чтобы мишура не закрывала ее естественную красоту. Можно вообще обойтись одной гирляндой.

  • Лайфхак 3. Много игрушек

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Как альтернатива минимализму можно украсить елку так, что за игрушками практически не будет видно самой елки. Такой вариант декора подходит тем, у кого очень много любимых игрушек , которые хочется достать из ящика или же слишком маленькая елка.

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  • Лайфхак 4. Цветущая елка

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Зимой цветы? А почему бы и нет! Елка, украшенная цветами , смотрится свежо, интересно и совершенно необычно.

  • Лайфхак 5. Елка-гном

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Видимо, у реализаторов такой скоростной идеи украшения елки оставались считанные минуты до Нового года. А потому ее даже толком не успели распаковать. Зато получился креативный и милый сказочный персонаж .

  • Лайфхак 6. Елка-леди

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Другая веселая идея – на время праздников сделать елку из манекена . Платье и прическу оформить зелеными ветками, шариками, гирляндами и другими елочными игрушками.

  • Лайфхак 7. Креативная елка

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Еще один прикольный вариант наряда елки запечатлен вместе с процессом: игрушки как будто сами сыплются из бездонной торбы на новогоднее деревце.

  • Лайфхак 8. Ароматная елка

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Новый год у многих людей ассоциируется с приятным ароматом цитрусовых . Чтобы в доме пахло апельсинами и любимыми пряностями – нарядите елку сушеными колечками цитрусовых, которые легко сделать своими руками. А еще добавьте специи – корицу, бадьян, анис.

  • Лайфхак 9. Съедобные украшения

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Нарядите елочку не традиционными игрушками, а пряниками, крендельками, печеньем, конфетами, орехами, цитрусовыми, яблоками и сухофруктами. Таким угощениям особенно обрадуются дети. А к концу новогодних праздников ее не нужно будет разбирать – все украшения уже съедят .

  • Лайфхак 10. В одном стиле

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Можно украсить елку одинаковыми игрушками . К примеру, только шарами, только шишками, одними гирляндами или только одним цветом. А в год Тигра пусть это будут полосатые и пятнистые шарики кошачьей расцветки.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.