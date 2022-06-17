Как узнать, что растениям не хватает йода

Как использовать йод в саду и огороде / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали, какие удобрения дачникам необходимо вносить в почву, чтобы растения нормально развивались и давали хороший урожай. За счет правильных удобрений почва насыщается питательными веществами, а растения хорошо плодоносят.

Одним из важнейших элементов , необходимых для нормального роста растений, является йод. В качестве подкормки его чаще используют для овощных культур, но в нем также нуждаются и плодовые.

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И если наблюдается дефицит йода , это напрямую сказывается на внешнем виде растений и их способности плодоносить. Как определить, что растениям не хватает йода, читайте в нашей статье.

Признаки нехватки йода у растений

Дефицит йода особенно опасен на определенных видах почв – это торфяные и подзолистые грунты, легкие супеси и субстраты с низким содержанием органики, а также излишне кислые почвы. На них растения больше подвержены различным заболеваниям.

– это торфяные и подзолистые грунты, легкие супеси и субстраты с низким содержанием органики, а также излишне кислые почвы. На них растения больше подвержены различным заболеваниям. При недостатке йода растения обычно поздно зацветают , у них плохо растут плоды и развиваются семена.

, у них плохо растут плоды и развиваются семена. Снижается устойчивость ко многим вредителям : нематодам, проволочнику, а также грибковым болезням.

: нематодам, проволочнику, а также грибковым болезням. У овощей , к примеру, помидоров и перца, при дефиците йода завязываются недостаточно крупные и бледные плоды.

, к примеру, помидоров и перца, при дефиците йода завязываются недостаточно крупные и бледные плоды. Если не хватает йода у плодовых культур , к примеру, у винограда, то об этом будет свидетельствовать плохая завязь или ее загнивание.

, к примеру, у винограда, то об этом будет свидетельствовать плохая завязь или ее загнивание. У ягодных растений наблюдается недостаток крахмала в плодах, они отличаются бледной растительностью и задержкой в росте.

Профилактика дефицита йода

Иногда бывает сложно определить дефицит йода , потому что внешне это похоже на признаки заболеваний, атаки вредителей или последствия заморозков. Но всегда хорошо проводить профилактические подкормки.

Йод хорошо действует на растения / Фото: pixabay

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Особенно полезным такое удобрение будет для огурцов, помидоров, перца, капусты, клубники и других культур.

Для этого делают раствор из расчета 40 капель обычного аптечного 5%-го спиртового йода на 10 л воды. Примерно пол-литра раствора вносят под каждую овощную культуру после появления первых цветков. Подкормку йодом повторяют не ранее, чем через 3-4 недели. Для внекорневой подкормки клубники раствор йода делают менее концентрированным – 10 капель на 10 л воды, а затем опрыскивают трижды за сезон, с интервалом 10 дней.

Ранее мы делились советами, как спасти помидоры от вредителей. А еще рассказывали, какие культурные растения хуже и опаснее сорняков.