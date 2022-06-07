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Как спасти помидоры от вредителей: дачные хитрости

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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7 июня, 15:52
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Посадите нужных соседей, и помидоры будут защищены от вредных насекомых.
Как спасти помидоры от вредителей
Как спасти помидоры от вредителей / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали, как вырастить сладкие и вкусные помидоры. Вообще за томатами следует постоянно ухаживать , оберегать от болезней и вредителей.

Многие дачники используют очень простой способ защиты помидоров от нашествия нежелательной живности, который вообще не потребует дополнительных усилий. Это значительно упрощает процесс их выращивания.

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Достаточно просто высадить рядом с томатной плантацией растения-компаньоны . Так вы получите дополнительный урожай других культур и спасете помидоры в течение всего сезона.

Чеснок

Чеснок / Фото: pixabay
Чеснок / Фото: pixabay

Чеснок считается одним из самых надежных "сторожей", защищающих от вредителей. Все дело в его стойком и резком запахе, который не по нутру многим насекомым . Кроме того, это растение уменьшает вероятность появления разных болезней, к примеру, ржавчины, фитофтороза. А еще антиоксиданты, содержащиеся в чесноке, улучшают вкусовые качества помидоров и увеличивают срок их хранения. Однако имейте в виду, что чеснок не уживается рядом с бобовыми.

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Петрушка

Петрушка / Фото: pixabay
Петрушка / Фото: pixabay

Дачники практикуют сеять петрушку рядом с помидорами, чтобы ускорить их рост. Но эта зелень также имеет и другое свойство: петрушка очень привлекательна для насекомых, которые поедают томатных червей . Это главные вредители помидоров. Но помните, что петрушка не любит соседство с мятой.

Бархатцы

Бархатцы / Фото: pixabay
Бархатцы / Фото: pixabay

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Милые яркие цветы на вашем участке кроме красоты еще и с успехом отпугивают многих вредителей, таких как белокрылка, капустная моль, тля, томатный червь. Их сильный специфичный аромат практически полностью перебивает запах помидоров . Поэтому вредители не приближаются к этим грядкам.

Ранее мы рассказывали, какие культурные растения хуже и опаснее сорняков. Также публиковали советы, как использовать мыло на огороде.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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