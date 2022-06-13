Как защитить себя от тополиного пуха: практичные советы

Как защититься от тополиного пуха / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Июнь – долгожданное время года, но для многих он омрачается цветущими тополями и становится просто невыносимым периодом для аллергиков. Вездесущий пух достает даже в квартире, не говоря уже об улице.

Заложенность носа, отечность слизистой, зуд, чиханье, насморк, покраснение глаз, высыпания на коже – на самом деле аллергию вызывает не сам тополиный пух. Он лишь переносит разные аллергены – от обычной пыли до пыльцы растений.

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Но парящие в воздухе пушинки доставляют неприятности даже обычным людям, щекоча нос и раздражая глаза. Как можно от него спастись и легче перенести период цветения тополей, узнайте в нашей статье.

Как защититься от тополиного пуха: лайфхаки

Местонахождение . Тем, у кого проявляются аллергические симптомы на пух, лучше поменьше находиться на улице в разгар дня, а особенно в сухую и ветреную погоду. В это время в воздухе наблюдается максимальная концентрация пыльцы.

. Тем, у кого проявляются аллергические симптомы на пух, лучше поменьше находиться на улице в разгар дня, а особенно в сухую и ветреную погоду. В это время в воздухе наблюдается максимальная концентрация пыльцы. Маска . Медицинская маска, респиратор или бандана сделают процесс дыхания сложнее в жару, но зато в некоторой степени защитят от попадания пуха в нос и рот. Главное, чтобы ткань плотнее прилегала к лицу. Не забывайте регулярно менять одноразовую маску, увлажнять ткань и стирать бандану.

Очки и маска спасают от тополиного пуха / Фото: pixabay

. Медицинская маска, респиратор или бандана сделают процесс дыхания сложнее в жару, но зато в некоторой степени защитят от попадания пуха в нос и рот. Главное, чтобы ткань плотнее прилегала к лицу. Не забывайте регулярно менять одноразовую маску, увлажнять ткань и стирать бандану. Очки . Принцип, что и у маски: чем плотнее прилегают очки к области глаз, тем надежнее они защищают.

. Принцип, что и у маски: чем плотнее прилегают очки к области глаз, тем надежнее они защищают. Прическа . В разгар вегетации тополей длинные волосы лучше всего завязывать в пучок и надевать головной убор, потому что пушинки имеют свойство оседать на волосах.

. В разгар вегетации тополей длинные волосы лучше всего завязывать в пучок и надевать головной убор, потому что пушинки имеют свойство оседать на волосах. Водные процедуры . Приходя домой с улицы, обязательно умойтесь, примите душ, промойте нос и носоглотку водой.

Вода спасает от пуха / Фото: unsplash

. Приходя домой с улицы, обязательно умойтесь, примите душ, промойте нос и носоглотку водой. Спрей . Приобретите в аптеке спрей с морской водой и регулярно его используйте. Вода смывает пух и пыль, увлажняет слизистую носа, и дышать становится легче.

. Приобретите в аптеке спрей с морской водой и регулярно его используйте. Вода смывает пух и пыль, увлажняет слизистую носа, и дышать становится легче. Кондиционер . Аллергикам лучше переждать период цветения тополей и не открывать окна, если у вас есть кондиционер. Так вы сохраните не только прохладу, но и герметичность пространства в доме.

. Аллергикам лучше переждать период цветения тополей и не открывать окна, если у вас есть кондиционер. Так вы сохраните не только прохладу, но и герметичность пространства в доме. Проветривание . Если же кондиционера нет, тогда, напротив, рекомендуется часто проветривать квартиру. Но при этом обязательно поставьте на окна сетки с мелкими ячейками или натяните марлю, иначе пух заполонит дом.

. Если же кондиционера нет, тогда, напротив, рекомендуется часто проветривать квартиру. Но при этом обязательно поставьте на окна сетки с мелкими ячейками или натяните марлю, иначе пух заполонит дом. Уборка . Обязательно и ежедневно проводите в доме влажную уборку. Также в жару можно увлажнять воздух в квартире и сетки на окнах. Попавшая внутрь пыльца при этом оседает быстрее.

Влажная уборка дома удаляет пух / Фото: pixabay

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