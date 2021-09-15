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Как завязывать бандану: ТОП-10 способов с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
15 сентября, 15:04
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Простая косынка в умелых руках всего за минуту способна превратиться в стильный и модный аксессуар
Как завязывать и носить бандану
Как завязывать и носить бандану / Фото: Коллаж: Сегодня

Небольшая косынка с привлекательным принтом прочно вошла в нашу моду. Бандана – это не только повязка на голову, которая придерживает волосы, защищает от пота и пыли, но еще и неизменный аксессуар многих модниц.

Как завязывать и носить бандану? Есть множество интересных способов ее применения.

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Как завязывать бандану: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Маска

Как завязать бандану
Как завязать бандану / Фото: Unsplash

Бандану можно использовать по ее прямому назначению – сложить косынкой и повязать на лицо, скрывая рот и нос, чтобы защититься от пыли и ветра . А за ненадобностью ее легко спустить под подбородок на шею.

  • Лайфхак 2. Платок
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Как завязать бандану
Как завязать бандану / Фото: Unsplash

Бандана отлично смотрится как шейный платок . При этом ее можно складывать по диагонали или вдоль, а затем повязывать вокруг шеи и заправлять под верхнюю одежду.

  • Лайфхак 3. Косынка

Как завязать бандану
Как завязать бандану / Фото: Pinterest

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Сложите бандану вдвое по диагонали, чтобы получилась треугольная косынка. Набросьте ее на голову, затяните под волосами на затылке и завяжите в тугой узел.

  • Лайфхак 4. Пиратский узел

Как завязать бандану
Как завязать бандану / Фото: Unsplash

Принцип завязывания похожий, но тут бандана больше напоминает головной убор пирата. Сложите бандану по диагонали вдвое, но так, чтобы нижняя часть немного выступала из-под верхней. Положите ее на голову большей стороной к волосам, а концы затяните и завяжите поверх волос и платка . Выбившиеся волосы заправьте под ткань.

  • Лайфхак 5. Задом наперед

Как завязать бандану
Как завязать бандану

Принцип действий похожий, но центр косынки кладется не на лоб, а на затылок. Концы фокусируются впереди и завязываются в красивый узел , а волосы прячутся вовнутрь.

  • Лайфхак 6. С бантом

Как завязать бандану
Как завязать бандану / Фото: Pinterest

Сначала сложите бандану по диагонали в треугольник. А затем сверните несколько раз, заворачивая концы внутрь, чтобы получилась длинная полоса шириной 4-5 см . Заведите полоску на затылок под волосы, а концы завяжите на лбу бантиком. При желании кончики можно заправить внутрь.

  • Лайфхак 7. С перехлестом

Как завязать бандану
Как завязать бандану / Фото: Pinterest

Для такой повязки понадобится платок побольше. Аналогично предыдущему варианту из банданы складывается полоска. Она заводится со стороны затылка на лоб, а затем перехлестывается, и концы возвращаются на затылок, где завязываются. Спереди получается интересная петля .

  • Лайфхак 8. Гулька

Как завязать бандану
Как завязать бандану / Фото: Pinterest

Бандана может быть не только головным убором, но и аксессуаром для волос . К примеру, оберните ее несколько раз вокруг гульки и завяжите – так прическа будет выглядеть объемнее и эффектнее.

  • Лайфхак 9. Завязка

Как завязать бандану
Как завязать бандану / Фото: Pinterest

Обвяжите лентой из банданы хвост, а концы спустите свободно . Получится элегантная прическа.

  • Лайфхак 10. Коса

Как завязать бандану
Как завязать бандану / Фото: Pinterest

Также скрученную лентой бандану можно вплести в косу – волосы будут казаться намного пышнее. А если при этом обернуть бандану вокруг головы, под нее заправится челка и не будет мешать, а сама прическа станет более аккуратной.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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