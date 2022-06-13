Як захиститися від тополиного пуху: практичні поради

Як захиститися від тополиного пуху / Фото: Колаж: Сьогодні

Червень – довгоочікувана пора року, але для багатьох він затьмарюється цвітінням тополь і стає просто нестерпним періодом для алергіків. Всюдисущий пух дістає навіть у квартирі, не кажучи вже про вулицю.

Закладеність носа, набряклість слизової оболонки, свербіж, чхання, нежить, почервоніння очей, висипання на шкірі – насправді алергію викликає не сам тополиний пух. Він лише переносить різні алергени – від звичайного пилу до пилку рослин.

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Але пушинки, що ширяють у повітрі, завдають неприємностей навіть здоровим людям, лоскочучи ніс і подразнюючи очі. Як можна від нього врятуватися і легше перенести період цвітіння тополь, дізнайтесь у нашій статті.

Як захиститися від тополиного пуху: лайфхаки

Місцеперебування . Тим, у кого проявляються алергічні симптоми на пух, слід менше бути на вулиці у розпал дня, а особливо в суху та вітряну погоду. У цей час у повітрі міститься максимальна концентрація пилку.

. Тим, у кого проявляються алергічні симптоми на пух, слід менше бути на вулиці у розпал дня, а особливо в суху та вітряну погоду. У цей час у повітрі міститься максимальна концентрація пилку. Маска . Медична маска, респіратор або бандана зроблять процес дихання складнішим у спеку, зате певною мірою захистять від попадання пуху в ніс і рот. Головне, щоб тканина щільніше прилягала до обличчя. Не забувайте регулярно міняти одноразову маску, зволожувати тканину та прати бандану.

Окуляри та маска рятують від тополиного пуху / Фото: pixabay

. Медична маска, респіратор або бандана зроблять процес дихання складнішим у спеку, зате певною мірою захистять від попадання пуху в ніс і рот. Головне, щоб тканина щільніше прилягала до обличчя. Не забувайте регулярно міняти одноразову маску, зволожувати тканину та прати бандану. Окуляри . Принцип той самий, що й у маски: що щільніше прилягають окуляри до зони очей, то надійніше вони захищають.

. Принцип той самий, що й у маски: що щільніше прилягають окуляри до зони очей, то надійніше вони захищають. Зачіска . У розпал цвітіння тополь довге волосся найкраще зав'язувати в пучок і вдягати головний убір, тому що пушинки осідають на волоссі.

. У розпал цвітіння тополь довге волосся найкраще зав'язувати в пучок і вдягати головний убір, тому що пушинки осідають на волоссі. Водні процедури . Приходячи додому з вулиці, обов'язково вмийтеся, прийміть душ, промийте нос і носоглотку водою.

Вода рятує від пуху / Фото: unsplash

. Приходячи додому з вулиці, обов'язково вмийтеся, прийміть душ, промийте нос і носоглотку водою. Спрей . Придбайте в аптеці спрей з морською водою та регулярно його використовуйте. Вода змиває пух і пил, зволожує слизову оболонку носа, і дихати стає легше.

. Придбайте в аптеці спрей з морською водою та регулярно його використовуйте. Вода змиває пух і пил, зволожує слизову оболонку носа, і дихати стає легше. Кондиціонер . Алергікам краще перечекати період цвітіння тополь і не відчиняти вікна, якщо у вас є кондиціонер. Так ви збережете не лише прохолоду, а й герметичність простору вдома.

. Алергікам краще перечекати період цвітіння тополь і не відчиняти вікна, якщо у вас є кондиціонер. Так ви збережете не лише прохолоду, а й герметичність простору вдома. Провітрювання . Якщо кондиціонера немає, тоді, навпаки, рекомендується часто провітрювати квартиру. Але обов'язково поставте на вікна дрібнокоміркову сітку або натягніть марлю, інакше пух заполонить дім.

. Якщо кондиціонера немає, тоді, навпаки, рекомендується часто провітрювати квартиру. Але обов'язково поставте на вікна дрібнокоміркову сітку або натягніть марлю, інакше пух заполонить дім. Прибирання . Обов'язково робіть вдома щоденне вологе прибирання. Також у спеку можна зволожувати повітря у квартирі та сітки на вікнах. Пилок тоді осідає швидше.

Вологе прибирання в оселі усуває пух / Фото: pixabay

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