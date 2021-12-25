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25 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
25 декабря, 07:25
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Католическое Рождество – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 25 декабря.
25 декабря: какой сегодня праздник
25 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 25 декабря

Именинники 25 декабря

День ангела сегодня отмечают: Александр и Спиридон.

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Какой сегодня церковный праздник

Рождество Христово отмечается в церквях, пользующихся григорианским, новоюлианским календарями, в Японской православной церкви.

25 декабря в православной церкви чтится память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика Умника.

Народный праздник

В народе 25 декабря отмечали Спиридонов день, который также называли Солнцеворот. Все заметнее день становился длиннее, а ночь убывала. Традиционно в этот период люди разжигали огонь и просили солнце светить ярче и защищать их от нечистой силы.

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Приметы на 25 декабря

  • со Спиридона солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз;
  • если на Спиридона солнечно – также ясными будут Святки и Новый год;
  • если ветер переменчивый – можно ждать хороший урожай;
  • чтобы куры хорошо неслись, их кормили зерном из правого рукава;
  • чтобы был хороший урожай, люди встряхивали яблони в саду;
  • на Спиридона нельзя работать.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 декабря

  • 1946 – в СССР под руководством физика Игоря Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
  • 1969 – американец Артур Блессит отправился в самое продолжительное кругосветное путешествие пешком, преодолев за 29 лет 55 011 км.
  • 1975 – в Киеве был открыт памятник Ивану Котляревскому.
  • 1991 – отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР и распад Советского Союза.

Кто родился 25 декабря

  • 1813 – Фридрих Вебер, немецкий поэт.
  • 1878 – Луи Шевроле, американский автогонщик, основатель компании Chevrolet.
  • 1887 – Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей Hilton.
  • 1895 – Григорий Веревка, украинский советский композитор, хоровой дирижер.
  • 1925 – Карлос Кастанеда, американский писатель, мыслитель.
  • 1938 – Аркадий Хайт, советский и российский писатель-сатирик, драматург.
  • 1940 – Левон Оганезов, советский и российский пианист, композитор, актер.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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