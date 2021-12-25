25 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 25 декабря
- Рождество Христово у западных христиан – в Украине католическое Рождество стало государственным праздником и выходным днем, начиная с 2017 года.
- Обращение Елизаветы II к народам Содружества наций и Объединенного королевства – традиционно проводится в Великобритании 25 декабря.
Именинники 25 декабря
День ангела сегодня отмечают: Александр и Спиридон.
Какой сегодня церковный праздник
Рождество Христово отмечается в церквях, пользующихся григорианским, новоюлианским календарями, в Японской православной церкви.
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25 декабря в православной церкви чтится память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика Умника.
Народный праздник
В народе 25 декабря отмечали Спиридонов день, который также называли Солнцеворот. Все заметнее день становился длиннее, а ночь убывала. Традиционно в этот период люди разжигали огонь и просили солнце светить ярче и защищать их от нечистой силы.
Приметы на 25 декабря
- со Спиридона солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз;
- если на Спиридона солнечно – также ясными будут Святки и Новый год;
- если ветер переменчивый – можно ждать хороший урожай;
- чтобы куры хорошо неслись, их кормили зерном из правого рукава;
- чтобы был хороший урожай, люди встряхивали яблони в саду;
- на Спиридона нельзя работать.
Интересные и важные события в Украине и мире 25 декабря
- 1946 – в СССР под руководством физика Игоря Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
- 1969 – американец Артур Блессит отправился в самое продолжительное кругосветное путешествие пешком, преодолев за 29 лет 55 011 км.
- 1975 – в Киеве был открыт памятник Ивану Котляревскому.
- 1991 – отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР и распад Советского Союза.
Кто родился 25 декабря
- 1813 – Фридрих Вебер, немецкий поэт.
- 1878 – Луи Шевроле, американский автогонщик, основатель компании Chevrolet.
- 1887 – Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей Hilton.
- 1895 – Григорий Веревка, украинский советский композитор, хоровой дирижер.
- 1925 – Карлос Кастанеда, американский писатель, мыслитель.
- 1938 – Аркадий Хайт, советский и российский писатель-сатирик, драматург.
- 1940 – Левон Оганезов, советский и российский пианист, композитор, актер.
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