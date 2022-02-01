Китайский Новый год-2022: тигриные картинки и прикольные поздравления

С Китайским Новым годом: эффектные поздравления, картинки и открытки / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня
Сегодня, 1 февраля, на календаре вновь Новый год – на этот раз Китайский. А значит, снова отовсюду звучат поздравления и наилучшие пожелания на весь год вперед, чтобы он был счастливым, везучим, удачным, мирным, процветающим и благополучным.
Согласно восточному календарю, наступил 4720 год , который пришел под знаком мощного, сильного, благородного Черного Водяного Тигра.
Мы присоединяемся к самым приятным пожеланиям в этот праздник и предлагаем вам подборку ярких, прикольных, красивых, милых и смешных поздравлений с Китайским Новым годом в открытках, картинках, прозе и стихах.
Китайский Новый год: прикольные поздравления в стихах
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Я спешу поздравить вас
С Новым годом, но Китайским!
Пожелать хочу, друзья
Много радости и счастья!
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Прошел славянский Новый год,
Настал Китайского черед.
Пускай же всем он принесет
Жизнь без печалей и забот!
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Мы хотя и не китайцы,
Но встречаем Новый год.
Пусть побольше будет счастья
И конечно, повезет.
Денег – полные карманы,
В банке – безразмерный счет.
С удовольствием встречаем
Мы Китайский Новый год!
Снова запах мандаринов,
Небо в ярких огоньках.
Всем желаем жить красиво
И с улыбкой на устах.
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Зима в разгаре, и вот-вот
Придет Китайский Новый год.
Пускай он принесет с собой
Достаток – в дом, душе – покой,
Любовь – в сердца, в делах – удачу,
Пусть все смеются, но не плачут,
Пусть будет мирным небосвод,
И радостным – грядущий год!
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В Новый год очередной,
родом из Китая,
Пожелаю я тебе
Радости без края!
Пусть все будет хорошо
И здоровье крепнет,
Счастье видным будет пусть,
А беда исчезнет!
Китайский Новый год: позитивные поздравления в прозе своими словами
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С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы радость и счастье поселились в ваших сердцах. Чтобы полосатый символ года на мягких лапах принес удачу, достаток и здоровье. Чтобы вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.
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Пусть Китайский Новый Год избавит от грустных мыслей, скучных людей и ненужных хлопот. Поздравляю и желаю крепкого духа и отменного здоровья, отличного настроения и хороших людей рядом. Пусть впереди ждет только успех, достаток и счастье!
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Теперь Новый год окончательно вступил в свои права, с чем я тебя и поздравляю! Пусть желания сбудутся, горести забудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, мир, здоровье, любовь, счастье и радость!
Ранее мы рассказывали, что подарить на Китайский Новый год-2022 и как правильно преподнести подарок.