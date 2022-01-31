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Что подарить на Китайский Новый год-2022 и как правильно преподнести подарок

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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31 января, 16:18
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По китайской традиции важно не только, что вы подарите в праздник, но и как именно вы это сделаете.
Что подарить на Китайский Новый год 2022: лучшие идеи символичных презентов
Что подарить на Китайский Новый год 2022: лучшие идеи символичных презентов / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Завтра, 1 февраля , наступает Китайский Новый год, который будет праздноваться целых полмесяца. Так что у вас есть время сделать подарки родным, друзьям, знакомым и близким людям.

Если вы хотите по-особенному отметить Китайский Новый год , соблюдая его традиции, и преподнести приятные, ценные, а главное – символичные подарки, узнайте в нашей статье, как правильно это делается.

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Что подарить на Китайский Новый год

Примечательно, что в Китае, в отличие от европейских стран, на Новый год не принято дарить серьезных подарков.

  • Деньги

Что подарить на Китайский Новый год / Фото: unsplash
Что подарить на Китайский Новый год / Фото: unsplash

Чаще всего родным, друзьям и близким людям, а также детям принято преподносить деньги. Но очень важно положить их в красный конверт – хунбао . Именно красный символизирует благополучие и удачу, а потому это главный цвет Китайского Нового года.

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  • Мандарины

Что подарить на Китайский Новый год / Фото: unsplash
Что подарить на Китайский Новый год / Фото: unsplash

И другие фрукты – символизируют богатство, безопасность и удачу . Так что корзина с мандаринами, апельсинами или яблоками – очень уместный подарок.

  • Чай

Что подарить на Китайский Новый год / Фото: unsplash
Что подарить на Китайский Новый год / Фото: unsplash

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Китайцы – большие почитатели этого здорового напитка и традиций чаепития , так что, выбрав в подарок упаковку крупнолистового чая или же чашки и заварник, вы не прогадаете.

  • Сувениры

Что подарить на Китайский Новый год / Фото: unsplash
Что подарить на Китайский Новый год / Фото: unsplash

В этот праздник принято уделять гораздо большее внимание символизму, а не цене подарка. Так что всевозможные сувениры, обереги и амулеты, фонарики, веера, статуэтки, а также поздравительная открытка с иероглифами – удачный выбор

  • Символ года

Что подарить на Китайский Новый год / Фото: pixabay
Что подарить на Китайский Новый год / Фото: pixabay

Символ наступающего года – Черный Водяной Тигр. Презентуя сувенир в виде тигренка, вы тем самым призываете удачу и покровительство на весь год.

Как правильно делать подарки на Китайский Новый год

Что бы ни выбрали в презент, очень важно соблюдать правила, как преподнести подарок. Китайцы придают ритуалу поздравления особое значение.

  • Любой подарок в идеале должен быть парным . Или же дарите презенты парному количеству людей.
  • Замечательно, если цвет подарка или упаковки красный, оранжевый, золотой, желтый .
  • Подарок или подарочная бумага ни в коем случае не должны быть черного, белого или синего цвета , потому что в Китае эти цвета символизируют смерть и похороны.
  • Подарок следует преподнести двумя руками .
  • Также раздавать подарки важно по старшинству – от старшего к младшему .
  • Желательно делать презент не при всех, а наедине .

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
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