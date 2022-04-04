Когда отмечается Песах-2022: точная дата

Когда Песах в 2022 году / Фото: Pixabay, Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Еврейская Пасха Песах празднуется в середине весны. Это один из главных иудейских праздников. Какого числа Песах в 2022 году , каково значение этого праздника, узнайте в нашей статье.

Когда Песах в 2022 году

По традиции Песах, который также часто называют еврейской Пасхой, празднуется в течение семи дней в Израиле, а у диаспор, проживающих за пределами страны – восьми дней.

Реклама

Как и православная Пасха, Песах не имеет фиксированной даты и каждый год приходится на разные числа. Начало Песаха выпадает на 14-й день весеннего месяца нисан , который по солнечно-лунному еврейскому календарю является первым месяцем в библейском году.

Еврейская Пасха 2022 года наступит на период с вечера пятницы, 15 апреля, до субботы, 23 апреля .

А вот празднование православной Пасхи происходит в первое воскресенье, идущее после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. И в 2022 году выпадает на 24 апреля .

Реклама

Песах-2022: значение еврейской Пасхи

Песах – это один из самых значимых и давних праздников в иудейской культуре. Он организован в честь освобождения евреев из 400-летнего рабства .

Дословно Песах означает "прошел мимо" , что символизирует милость Всевышнего, кара которого прошла мимо еврейских домов, при этом наказав семьи египтян.

Празднуя Песах, люди вспоминают библейский сюжет десятой египетской казни , когда на египтян обрушилась небесная кара за то, что фараон отказывался отпустить евреев из долгого рабства. И лишь после того, как в египетских семьях стали умирать первенцы, евреи получили освобождение и совершили Исход из Египта.

Реклама

По Божьей воле, евреи под предводительством Моисея получили освобождение из рабства, а затем в течение 40 лет скитались по пустыне . Это предание – фундамент иудейской религии, потому что именно этот Исход из Египта иудеи празднуют во время Песаха.

Почему Песах называется Еврейские кучки

Есть несколько объяснений понятию "Еврейские кучки" .

По одному из них, так интерпретировали слово "кочки", т.е. скачки температуры воздуха в этот период.

в этот период. Также, по наблюдениям людей, в это время часты кучевые облака , которые приносят похолодание и дожди.

, которые приносят похолодание и дожди. А еще считается, что сезон дождей начинается потому, что евреи оплакивают своих умерших родственников .

Синоптики считают, что частое похолодание на Песах связано с холодными массами после весеннего полнолуния, по которому рассчитывается дата праздника. Вступление Луны в полную фазу вызывает усиление атмосферного давления , из-за которого ухудшается погода, идут холодные ветра и дожди.

Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в апреле-2022.