Песах-2022: яркие праздничные картинки и поздравления с еврейской Пасхой

Сегодня начинается Песах: добрые поздравления и красивые открытки

Песах: картинки, открытки и поздравления / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня вечером, 15 апреля, вместе с заходом солнца наступает иудейский праздник Песах-2022 , который продлится до 23 апреля. Этот праздник также называют еврейской Пасхой.

Этот важный для иудеев день знаменует милость Всевышнего к еврейскому народу и посвящен освобождению евреев из 400-летнего рабства.

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Если ваши друзья или знакомые празднуют Песах, поздравьте их с этим событием. А мы подготовили красивые картинки и добрые пожелания в праздник Песах.

Красивые поздравления с Песахом в стихах

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В праздник Песах тебя поздравляю,

Пусть Всевышний поможет тебе,

Будет счастья, здоровья без края

В твоей яркой и светлой судьбе.

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Еврейская Пасха: поздравления и картинки с Песахом / Фото: Depositphotos

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Вас в праздник Песах поздравляю,

Желаю счастья и добра,

Свободы, радости и силы,

Здоровья, мира и тепла.



Пусть праздник светлый вас закружит

На всю неделю, все семь дней,

Пусть станет жизнь чуть-чуть красивей,

Гуманней, благостней, добрей.

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Радостные поздравления и красивые картинки на Песах / Фото: Depositphotos

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Впереди неделя празднеств,

С Песахом вас поздравляю,

Мира, радости в душе

И свободы вам желаю.



Пусть семья здоровой будет,

Пусть хранит Всевышний,

Доброты желаю вам

И заботы к ближним.

Песах: эффектные открытки и поздравления / Фото: Depositphotos

Песах: поздравления своими словами

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Поздравляем со светлым праздником Песах! Желаем, мира и добра, чтобы в вашей душе никогда не угасал огонек надежды, чтобы вера в лучшее помогала идти по жизни, чтобы здоровы и счастливы были те, кто вам дорог.

Песах: прикольные поздравительные картинки / Фото: Depositphotos

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Поздравляю с Великим праздником! Пусть Песах принесет мир, достаток, здоровье, радость, новые события, радостное волнение. Желаю гармонии с собой и с окружающими, светлой любви и настоящего счастья! Пусть любовь наполняет вас внутри и снаружи!

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