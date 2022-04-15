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Песах-2022: что нельзя делать в праздник

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15 апреля, 17:52
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Узнайте об интересных традициях и запретах еврейского праздника Песах
Песах: главные традиции и запреты
Песах: главные традиции и запреты / Фото: Depositphotos

Сегодня вечером, 15 апреля, начинается праздник Песах , который продлится до следующей субботы, 23 апреля. Это одно из самых главных событий иудаизма, которое также называют еврейской Пасхой. Что это за праздник, какие у него традиции и что категорически нельзя делать, узнайте в нашей статье.

Песах: значение и особенности праздника

В дни Песаха евреи почитают память об освобождении своего народа от многовекового рабства и исходе своих предков из Египта. Он традиционно празднуется в течение семи дней в Израиле, а у диаспор, проживающих за пределами страны – восьми дней.

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Праздник Песах: традиции

16 и 23 апреля – это первый и последний день празднования Песаха в 2022 году. Они являются выходными, а вся неделя считается праздничной и наполовину рабочей.

В первый вечер Песаха, 15 апреля, после захода солнца за праздничным столом сходится вся семья . Из обязательных блюд присутствуют:

  • горькая зелень – символ горечи египетского рабства;
  • вареные яйца – означающие жизнь;
  • смесь тертых яблок, орехов и фиников – символ глины, с которой в рабстве работали евреи.

За ужином люди выпивают четыре бокала вина или кошерного виноградного сока – по числу данных Богом обещаний еврейскому народу: " Выведу, спасу, избавлю и возьму ". А пятый бокал наливают для пророка Элияу, но его не пьют.

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В течение всего Песаха евреи едят традиционные пресные лепешки – мацу , которую, по преданию, были вынуждены есть иудеи после отхода из Египта.

Согласно предписаний Торы в праздник Песах евреи совершают паломничество в Иерусалимский храм . На восьмой день Песаха они отмечают окончательное освобождение, и праздник завершается.

Песах: что категорически нельзя делать

  • ни в коем случае нельзя употреблять продукты, которые готовятся путем брожения : хлеб, пиво и другой алкоголь на основе солода;
  • их даже запрещено хранить в доме , а потому перед праздником евреи делают тщательную уборку, избавляясь от этих продуктов;
  • в первый и последний дни праздника нельзя работать ;
  • категорически нельзя ссориться в дни Песаха, иначе потом не удастся помириться.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле-2022 в Украине.

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