Лучшие гадания на Рождество-2022: ТОП-5 популярных предсказаний будущего

Гадание на Рождество на суженого / Фото: Коллаж: Сегодня

В период зимних рождественских праздников излюбленным занятием молодежи было собираться вместе в доме, рассказывать интересные истории и сказки, а девушки еще ворожили и гадали на будущее.

Это время считалось одно из самых удачных и правдивых для того, чтобы узнать свою судьбу, имя суженого, время свадьбы. Какие же самые популярные народные рождественские гадания сохранились до сегодняшнего дня? Читайте в нашей статье.

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Популярные гадания на Рождество

Рождественское гадание на бумажках

Гадание на Рождество / Фото: pinterest

Если девушка хочет узнать, как будут звать ее мужа, нужно написать на бумажках разные мужские имена и спрятать их под подушку. А утром наугад вытянуть первую попавшуюся записку и прочитать написанное на ней имя.

Гадание на Рождество на имена

Гадание на Рождество / Фото: unsplash

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Еще одно гадание позволит узнать имя жениха. Для этого нужно выйти на улицу и спросить у первого встречного мужчины его имя . Но будьте избирательны, вдруг знакомство с этим встречным окажется судьбоносным – тогда и гадание сбудется на все сто.

Гадание с расческой на Рождество

Гадание на Рождество / Фото: pinterest

Люди верили, что сны на Рождество бывают вещими . Ложась спать, в ночь на 7 января, девушки клали под подушку расческу, приговаривая: "Суженый-ряженый, причеши мне волосы". Суженый являлся во сне и расчесывал волосы.

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Рождественское гадание на яйце

Гадание на Рождество / Фото: unsplash

Яйцо издавна считалось символом новой жизни и перерождения, а вода – источником энергии и силы. На Рождество как раз заканчивается Рождественский пост, так что 6 января яйца есть еще нельзя, а вот гадать на них можно. Нужно взять сырое яйцо и стакан с водой. Скорлупу прокалывают иглой и выливают белок в воду. Затем жидкость слегка перемешивают и смотрят, какие фигуры или образы получились в результате. По ассоциации с ними гадают, что ждет в будущем.

Страшное гадание на Рождество со свечкой и зеркалами

Гадание на Рождество / Фото: pexels / Фото: Pexels

Чтобы увидеть образ жениха, вам понадобится свеча и два зеркала. Поставьте зеркала друг напротив друга, а между ними зажгите свечу . Сами сядьте так, чтобы в одном из зеркал отражался длинный коридор. Сосредоточьтесь на своем желании, а затем трижды скажите: "Суженый мой, появись!" После чего внимательно всматривайтесь в освещенный пламенем коридор зеркал – и там появится образ будущего мужа.

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