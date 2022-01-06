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Рождество Христово-2022: что категорически нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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6 января, 12:56
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По церковным канонам, в праздник Рождества нельзя гадать, хотя это любимая народная традиция и девичьи забавы.
Традиции и запреты на Рождество Христово
Традиции и запреты на Рождество Христово / Фото: Коллаж: Сегодня

7 января наступает Рождество Христово-2022. Этот великий церковный праздник посвящен рождению Господа Бога нашего, Спасителя всего человечества .

Этот день настолько значимый для украинцев , что он даже является официальным государственным праздником и выходным в нашей стране.

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С давних времен до нас дошли многочисленные народные традиции празднования Рождества. Как правильно себя вести на Рождество, какие есть запреты в этот день , и что ни в коем случае нельзя делать, читайте в нашей статье.

Рождество Христово-2022: традиции праздника

В канун Рождества у православных завершается многодневный Рождественский пост. А уже 7 января на стол подаются мясные блюда в изобилии, а также богатая кутья, заправленная маслом или сливками.

На Рождество люди традиционно украшают дом иконами, рушниками, свечами, наряженными елями, которые символизируют евангельское дерево. Наши предки также ставили в доме дидух – пшеничный сноп , который привлекает счастье, благополучие, богатый урожай.

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Люди ходят в гости и приветствуют друг друга фразой: " Христос родился. Славим его ". Также принято дарить подарки и устраивать домашние посиделки.

Главная рождественская традиция – колядование и создание вертепа. Колядники ходят по домам , разыгрывают сцены рождения Христа, поют рождественские песни-колядки и получают за это угощения и деньги.

Рождество Христово: что нельзя делать

  • в праздник накладывается запрет на домашнюю работу : нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, готовить, строить, а также выносить мусор из дома;
  • также на Рождество нельзя ходить на охоту или рыбалку ;
  • в святой великий праздник категорически нельзя ругаться, выяснять отношения сквернословить, особенно за столом;
  • на праздник лучше не надевать черную, а также старую или грязную одежду ;
  • не отказывайте в просьбе и помощи нуждающимся и бедным людям;
  • плохая примета, если на праздничном столе хоть одно из блюд никто не попробует ;
  • несмотря на народные традиции, церковь не приветствует гадания на Рождество.

Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в январе 2022 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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