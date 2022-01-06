Рождество Христово-2022: что категорически нельзя делать

7 января наступает Рождество Христово-2022. Этот великий церковный праздник посвящен рождению Господа Бога нашего, Спасителя всего человечества .
Этот день настолько значимый для украинцев , что он даже является официальным государственным праздником и выходным в нашей стране.
С давних времен до нас дошли многочисленные народные традиции празднования Рождества. Как правильно себя вести на Рождество, какие есть запреты в этот день , и что ни в коем случае нельзя делать, читайте в нашей статье.
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Рождество Христово-2022: традиции праздника
В канун Рождества у православных завершается многодневный Рождественский пост. А уже 7 января на стол подаются мясные блюда в изобилии, а также богатая кутья, заправленная маслом или сливками.
На Рождество люди традиционно украшают дом иконами, рушниками, свечами, наряженными елями, которые символизируют евангельское дерево. Наши предки также ставили в доме дидух – пшеничный сноп , который привлекает счастье, благополучие, богатый урожай.
Люди ходят в гости и приветствуют друг друга фразой: " Христос родился. Славим его ". Также принято дарить подарки и устраивать домашние посиделки.
Главная рождественская традиция – колядование и создание вертепа. Колядники ходят по домам , разыгрывают сцены рождения Христа, поют рождественские песни-колядки и получают за это угощения и деньги.
Рождество Христово: что нельзя делать
- в праздник накладывается запрет на домашнюю работу : нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, готовить, строить, а также выносить мусор из дома;
- также на Рождество нельзя ходить на охоту или рыбалку ;
- в святой великий праздник категорически нельзя ругаться, выяснять отношения сквернословить, особенно за столом;
- на праздник лучше не надевать черную, а также старую или грязную одежду ;
- не отказывайте в просьбе и помощи нуждающимся и бедным людям;
- плохая примета, если на праздничном столе хоть одно из блюд никто не попробует ;
- несмотря на народные традиции, церковь не приветствует гадания на Рождество.
Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в январе 2022 года.