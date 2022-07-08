Лунный календарь на неделю 11-17 июля 2022 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня
Подробный лунный календарь на середину июля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .
Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 11-17 июля 2022 года .
Лунный календарь по дням на неделю 11-17 июля 2022 года
- 11 июля, понедельник – 13-й лунный день
Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.
- 12 июля, вторник – 14-й лунный день
Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.
- 13 июля, среда – 15-й лунный день
Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние в 21:38. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек плохо контролирует свои слабости.
- 14 июля, четверг – 16-й лунный день
Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.
- 15 июля, пятница – 17-й лунный день
Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда полезно задуматься о своей жизни.
- 16 июля, суббота – 18-й лунный день
Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.
- 17 июля, воскресенье – 19-й лунный день
Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.
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