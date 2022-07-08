Місячний календар на тиждень 11-17 липня 2022 року

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину липня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 11-17 липня 2022 року .

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Місячний календар щодня на тиждень 11-17 липня 2022 року

11 липня, понеділок – 13-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

12 липня, вівторок – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань справджується.

13 липня, середа – 15-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня о 21:38. Сатанинський день спокуси, у цей період людина погано контролює свої слабкості.

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14 липня, четвер – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. День гармонії, спокою та єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

15 липня, п'ятниця – 17-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи та розкутості, коли корисно задуматися про своє життя.

16 липня, субота – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості.

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17 липня, неділя – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам та обману.

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