Ореховый Спас-2021: лучшие картинки, открытки и поздравления

Ореховый Спас: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня
29 августа православные украинцы отмечают Ореховый Спас-2021, завершающий третий праздник в череде летних Спасов. Он также называется Хлебный Спас, Холщовый Спас, Нерукотворный Спас, Холодный Спас.
Мы собрали для вас эффектные картинки, красивые открытки, добрые стихи и пожелания в Ореховый Спас-2021. Не забудьте поздравить родных, близких, друзей, коллег с Ореховым и Хлебным Спасом.
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Ореховый Спас: красивые поздравления в стихах
***
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
***
Желаю щелкать, как орешки,
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.
***
Я поздравляю с Хлебным Спасом!
Сегодня праздник-каравай,
Друзья, желаю вам скорее
Собрать богатый урожай.
Пусть будет в доме все в достатке,
Пусть будет счастье, мир и лад,
И ангелов улыбки сладки,
Когда с небес на вас глядят!
Живите радостно, достойно,
Дай Бог вам крепкого здоровья!
***
Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек вы не знали,
Чтоб Он вас хранил неустанно
Всех близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!
С Ореховым Спасом: эффектные пожелания в прозе
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В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.
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Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда спасать себя и близких от жизненных неприятностей и передряг, всегда иметь защиту от ненастий и бед, как защищен орех надежной и прочной скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.
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