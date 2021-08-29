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Хлебный Спас: тематические поздравления, яркие картинки и душевные стихи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
29 августа, 09:50
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Хлеб в этот день по-особенному ароматный и вкусный, а слова пожеланий – сердечные, душевные и радостные.
Хлебный Спас: поздравления и открытки
Хлебный Спас: поздравления и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 29 августа, очередной народный праздник, который имеет множество названий – Хлебный Спас, Ореховый Спас, Нерукотворный Спас, Спас на Полотне. А церковь отмечает перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.

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Мы поздравляем вас с этим значимым праздником и собрали эффектные картинки и поздравительные открытки, а также добрые слова в стихах и прозе, которые вы можете адресовать любимым и родным людям.

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Душевные поздравления с Хлебным Спасом в стихах

***

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Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.

Поздравления с Хлебным Спасом
Поздравления с Хлебным Спасом / Фото: Pinterest

***

Пускай подарит Хлебный Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Хлебный Спас скорей придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!

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Поздравления с Хлебным Спасом
Поздравления с Хлебным Спасом / Фото: Depositphotos

***

В оставшийся Хлебный Спас,
У Бога прошу я за вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!

Поздравления с Хлебным Спасом
Поздравления с Хлебным Спасом / Фото: Pinterest

***

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Я поздравляю с Хлебным Спасом!
Сегодня праздник-каравай,
Друзья, желаю вам скорее
Собрать богатый урожай.
Пусть будет в доме все в достатке,
Пусть будет счастье, мир и лад,
И ангелов улыбки сладки,
Когда с небес на вас глядят!
Живите радостно, достойно,
Дай Бог вам крепкого здоровья!

С Хлебным Спасом: душевные поздравления в прозе

Поздравления с Хлебным Спасом
Поздравления с Хлебным Спасом / Фото: Pinterest

***

Сегодня большой праздник – Хлебный Спас. Уж посеяна озимая пшеница, а в лесах поспели орехи. Раньше в этот день начинались гуляния, так встречайте и вы Третий Спас радостно, в хорошем расположении духа. Желаю мира вашей семье, вашему дому. Будьте счастливы!

Поздравления с Хлебным Спасом
Поздравления с Хлебным Спасом / Фото: Pinterest

***

Пришел светлый праздник – Третий Спас. Поздравляю вас с окончанием Успенского поста. Пусть в каждой семье будет вдоволь свежего хлеба и пирогов из нового урожая пшеницы. Угощайте медом, сдобой и орехами дорогих вам людей и славьте Великого Бога нашего!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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