Хлебный Спас: тематические поздравления, яркие картинки и душевные стихи

Сегодня, 29 августа, очередной народный праздник, который имеет множество названий – Хлебный Спас, Ореховый Спас, Нерукотворный Спас, Спас на Полотне. А церковь отмечает перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.
Мы поздравляем вас с этим значимым праздником и собрали эффектные картинки и поздравительные открытки, а также добрые слова в стихах и прозе, которые вы можете адресовать любимым и родным людям.
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Душевные поздравления с Хлебным Спасом в стихах
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Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.
***
Пускай подарит Хлебный Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Хлебный Спас скорей придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
***
В оставшийся Хлебный Спас,
У Бога прошу я за вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!
***
Я поздравляю с Хлебным Спасом!
Сегодня праздник-каравай,
Друзья, желаю вам скорее
Собрать богатый урожай.
Пусть будет в доме все в достатке,
Пусть будет счастье, мир и лад,
И ангелов улыбки сладки,
Когда с небес на вас глядят!
Живите радостно, достойно,
Дай Бог вам крепкого здоровья!
С Хлебным Спасом: душевные поздравления в прозе
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Сегодня большой праздник – Хлебный Спас. Уж посеяна озимая пшеница, а в лесах поспели орехи. Раньше в этот день начинались гуляния, так встречайте и вы Третий Спас радостно, в хорошем расположении духа. Желаю мира вашей семье, вашему дому. Будьте счастливы!
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Пришел светлый праздник – Третий Спас. Поздравляю вас с окончанием Успенского поста. Пусть в каждой семье будет вдоволь свежего хлеба и пирогов из нового урожая пшеницы. Угощайте медом, сдобой и орехами дорогих вам людей и славьте Великого Бога нашего!
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