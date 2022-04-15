Песах-2022: яркие праздничные картинки и поздравления с еврейской Пасхой

Песах: картинки, открытки и поздравления / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Сегодня вечером, 15 апреля, вместе с заходом солнца наступает иудейский праздник Песах-2022 , который продлится до 23 апреля. Этот праздник также называют еврейской Пасхой.
Этот важный для иудеев день знаменует милость Всевышнего к еврейскому народу и посвящен освобождению евреев из 400-летнего рабства.
Если ваши друзья или знакомые празднуют Песах, поздравьте их с этим событием. А мы подготовили красивые картинки и добрые пожелания в праздник Песах.
Красивые поздравления с Песахом в стихах
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В праздник Песах тебя поздравляю,
Пусть Всевышний поможет тебе,
Будет счастья, здоровья без края
В твоей яркой и светлой судьбе.
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Вас в праздник Песах поздравляю,
Желаю счастья и добра,
Свободы, радости и силы,
Здоровья, мира и тепла.
Пусть праздник светлый вас закружит
На всю неделю, все семь дней,
Пусть станет жизнь чуть-чуть красивей,
Гуманней, благостней, добрей.
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Впереди неделя празднеств,
С Песахом вас поздравляю,
Мира, радости в душе
И свободы вам желаю.
Пусть семья здоровой будет,
Пусть хранит Всевышний,
Доброты желаю вам
И заботы к ближним.
Песах: поздравления своими словами
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Поздравляем со светлым праздником Песах! Желаем, мира и добра, чтобы в вашей душе никогда не угасал огонек надежды, чтобы вера в лучшее помогала идти по жизни, чтобы здоровы и счастливы были те, кто вам дорог.
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Поздравляю с Великим праздником! Пусть Песах принесет мир, достаток, здоровье, радость, новые события, радостное волнение. Желаю гармонии с собой и с окружающими, светлой любви и настоящего счастья! Пусть любовь наполняет вас внутри и снаружи!
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