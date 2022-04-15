Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Переноска для котов

Храним лук

Гладиолус на даче

Stop муравьям

Защищаем огород

Сушим волосы без фена
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

15 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 апреля, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
День экологических знаний, Международный день культуры – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 апреля.
15 апреля: какой сегодня праздник
15 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 15 апреля

  • Международный день культуры (World Day of Culture) – проводится в честь принятия в 1935 году Пакта Рериха – международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников".
  • День экологических знаний – был учрежден в 1992 году с целью экологического образования людей во всем мире, информирования общественности о состоянии экологической безопасности окружающей среды.
  • День сотрудников уголовного розыска Украины – празднуют специалисты этого вида деятельности. Начиная с 2001 года центральный орган службы угрозыска называется Департаментом уголовного розыска МВД Украины.
  • Начало празднования еврейской Пасхи Песах – это один из главных иудейских праздников, посвященный освобождению евреев из 400-летнего рабства. В 2022 году Песах отмечается с вечера 15 до 23 апреля.

Именинники 15 апреля

День ангела сегодня отмечают: Георгий, Григорий, Ефим, Тит.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

15 апреля в православной церкви чтится память преподобного Тита, чудотворца, мучеников Амфиана и Эдесия, мученика Поликарпа.

У католиков в 2022 году на 15 апреля приходится Великая пятница или Страстная пятница, которая посвящена воспоминанию крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста и погребению Его тела.

Народный праздник

В народе 15 апреля почитался Тит Чудотворец. Этот день когда-то называли Бесхлебицей, потому что у крестьян заканчивались запасы зерна, и хлеб уже не было из чего печь. Однако оставленное на посев зерно берегли и не трогали.

Реклама

Приметы на 15 апреля

  • кричит перепел – к хорошему урожаю хлеба и травы на выпасе;
  • с дня Тита начиналось токование глухарей;
  • в этот день нельзя быть скупыми, особенно тем людям, кто занимается торговлей.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 апреля

  • 1657 – казацкая рада в Чигирине утвердила наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого его сыну Юрию.
  • 1784 – в Англии совершен первый пилотируемый полет на воздушном шаре.
  • 1912 – затонул крупнейший британский трансатлантический лайнер "Титаник", столкнувшийся с айсбергом, погибло почти 1,5 тысячи людей.
  • 1951 – в Лондоне впервые прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная".

Кто родился 15 апреля

  • 1452 – Леонардо да Винчи, великий итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый.
  • 1941 – Роман Балаян, украинский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер.
  • 1949 – Алла Пугачева, советская и российская эстрадная певица.
  • 1966 – Саманта Фокс, английская певица данс-поп.
  • 1987 – Александр Гвоздик, украинский профессиональный боксер.
  • 1990 – Эмма Уотсон, британская актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Будете праздновать Пасху в этом году?
Когда праздник?
Just do it
Дачный календарь на апрель
Благоприятные дни
Лайфхак недели
Как снять кожу с рыбы
Узнать
Лунный календарь на неделю
11 — 17 апреля
Влияние на жизнь
С ними бывает непросто
Гордые знаки зодиака
Козерог
Козерог
Лев
Лев
Весы
Весы
1 /2
Кто еще?
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Благоприятные дни в апреле
Лунный календарь окрашивания
Когда красить волосы?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять