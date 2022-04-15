15 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

День экологических знаний, Международный день культуры – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 апреля.

15 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 15 апреля

Международный день культуры (World Day of Culture) – проводится в честь принятия в 1935 году Пакта Рериха – международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников".

День экологических знаний – был учрежден в 1992 году с целью экологического образования людей во всем мире, информирования общественности о состоянии экологической безопасности окружающей среды.

День сотрудников уголовного розыска Украины – празднуют специалисты этого вида деятельности. Начиная с 2001 года центральный орган службы угрозыска называется Департаментом уголовного розыска МВД Украины.

еврейской Пасхи Песах – это один из главных иудейских праздников, посвященный освобождению евреев из 400-летнего рабства. В 2022 году Песах отмечается с вечера 15 до 23 апреля. Начало празднования– это один из главных иудейских праздников, посвященный освобождению евреев из 400-летнего рабства. В 2022 году Песах отмечается с вечера 15 до 23 апреля.

Именинники 15 апреля

День ангела сегодня отмечают: Георгий, Григорий, Ефим, Тит.

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Какой сегодня церковный праздник

15 апреля в православной церкви чтится память преподобного Тита, чудотворца, мучеников Амфиана и Эдесия, мученика Поликарпа.

У католиков в 2022 году на 15 апреля приходится Великая пятница или Страстная пятница, которая посвящена воспоминанию крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста и погребению Его тела.

Народный праздник

В народе 15 апреля почитался Тит Чудотворец. Этот день когда-то называли Бесхлебицей, потому что у крестьян заканчивались запасы зерна, и хлеб уже не было из чего печь. Однако оставленное на посев зерно берегли и не трогали.

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Приметы на 15 апреля

кричит перепел – к хорошему урожаю хлеба и травы на выпасе;

с дня Тита начиналось токование глухарей;

в этот день нельзя быть скупыми, особенно тем людям, кто занимается торговлей.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 апреля

1657 – казацкая рада в Чигирине утвердила наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого его сыну Юрию.

1784 – в Англии совершен первый пилотируемый полет на воздушном шаре.

1912 – затонул крупнейший британский трансатлантический лайнер "Титаник", столкнувшийся с айсбергом, погибло почти 1,5 тысячи людей.

1951 – в Лондоне впервые прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная".

Кто родился 15 апреля

1452 – Леонардо да Винчи, великий итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый.

1941 – Роман Балаян, украинский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер.

1949 – Алла Пугачева, советская и российская эстрадная певица.

1966 – Саманта Фокс, английская певица данс-поп.

1987 – Александр Гвоздик, украинский профессиональный боксер.

1990 – Эмма Уотсон, британская актриса.

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