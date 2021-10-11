Покров Пресвятой Богородицы: главные традиции и приметы праздника

Традиции и приметы на Покров Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

14 октября, в четверг, в православной церкви отмечается непереходящий великий праздник Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

В народе это один из самых почитаемых праздников. А для украинцев он имеет особое значение, потому что ему приурочены День украинского казачества , а также День защитников и защитниц Украины , который является государственным праздником и выходным днем.

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Множество традиций и обрядов соблюдалось в этот праздник. А некоторые сохранились и до наших дней. Также на 14 октября люди внимательно наблюдали за природой и по приметам составляли прогноз, какой будет осень и грядущая зима.

Народные традиции на Покров Пресвятой Богородицы

На Покров считалось, что осень с зимой встречаются, а потому все работы были связаны с завершением осенних работ и подготовкой к зиме .

Название праздника у людей вызывало ассоциации с первым снегом . Зачастую он уже мог выпасть на землю в середине осени, задолго до начала зимы, и покрыть ее, как будто платком. Потому сияющие ризы Божьей Матери сравнивали со снежным белоснежным покрывалом.

В этот праздник наши предки обязательно всей семьей шли в храм на службу , ставили свечи и молились иконе Покрова Пресвятой Богородицы. Святую Марию просили, в первую очередь, о заступничестве, помощи, здоровье и исцелении, а также о достатке и благополучии.

Незамужние девушки в этот день просили Богородицу послать им жениха и счастливую семейную жизнь.

Со дня Покрова уже начинались заморозки , и к этому времени люди спешили завершить все полевые работы. Домашний скот ставили на зиму в стойла, утепляли постройки и дома, начинали топить печи.

На смену уличным работам у женщин появлялись домашние хлопоты и рукоделие, а народные гуляния с песнями и гаданиями перемещались в дома на вечерние посиделки . Также начиналась активная подготовка к осенним свадьбам.

День Покрова Пресвятой Богородицы издавна считался одним из самых благоприятных периодов для начала свадеб , недаром символ чистоты и невинности невесты – белоснежный покров в виде свадебной фаты.

Как и в другие великие праздники, на Покрова не занимались серьезной и грязной работой .

Приметы на праздник Покрова 14 октября

Одна из главных народных примет гласит: чем больше снега будет на Покров, тем больше свадеб сыграют в этом году.

Незамужние девушки старались придерживаться интересной приметы о женихах: если на Покров хорошо повеселиться , вскоре встретится достойный суженый.

Плохая примета на Покров – занимать деньги.

Если хозяйка напечет много блинов , то в доме будет тепло даже в лютые морозы.

По народным наблюдениям: каков Покров – такова и зима .

Откуда в день Покрова дует ветер , с той стороны придут первые морозы.

Если на Покров улетают журавли , зима будет ранней и холодной.

Икона Покров Пресвятой Богородицы: молитва

Икона "Покров Пресвятой Богородицы" / Фото: wikipedia.org

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Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.

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