Что подарить на День защитников и защитниц Украины-2021: идеи подарков с фото

14 октября в Украине отмечается не один, а сразу несколько важных для государства праздников. Это Покров Пресвятой Богородицы, к которому также приурочен День украинского казачества. А также День защитников и защитниц Украины, который является государственным праздником.
Что подарить защитникам и защитницам в праздник, помимо ярких поздравлений и душевных пожеланий здоровья, силы, мира и мудрости? Мы собрали несколько интересных идей, чем можно удивить и как обрадовать мужчин и женщин, чья профессия связана с праздником 14 октября.
Идеи подарков на День защитников и защитниц Украины-2021
- Термокружка
Термопосуда – отличный подарок для тепла во всех смыслах, который согреет душу своей заботой, а тело – напитком . И если в холода в термокружке отлично сохраняется горячий чай или кофе, то летом из нее можно пить ледяной мохито.
- Патриотические настенные часы
Креативное украшение для любого жилья, изготовленное из ретро-пластинки. Виниловые часы с изображением главных достопримечательностей Украины смотрятся очень стильно и контрастно. А благодаря бесшумному механизму, часы совершенно не раздражают звуками и берегут нервы любимым людям.
- Скретч-карта Украины
My Map Ukraine – наглядная карта, путеводитель по Украине и просто мечта путешественника. На ней отмечено множество интереснейших мест, которые должен посетить каждый. В комплект помимо карты входят стикеры, медиатор для стирания, фетр, кнопки, скотч для крепления на стену и надежный подарочный тубус.
- Тренажер для отжиманий
Такой подарок поможет всегда быть в тонусе. Благодаря своей компактности и легкости, универсальная доска для отжиманий Foldable Push Up Board дает возможность организовать личный тренажерный зал в совершенно любом месте. А цветовые подсказки позволяют закрепить ручки для упражнений и прорабатывать разные группы мышц.
- Оберег
Ладанка – древний мощный нательный амулет, который надевают для защиты от всего плохого . Пусть ваш защитник также будет под защитой. Подарите в праздник Покрова Пресвятой Богородицы ладанку с изображением Богоматери Заступницы. Она всегда будет оберегать владельца украшения. А на обратной стороне оберега отображены слова молитвы.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2021 года в Украине.