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Что подарить на День защитников и защитниц Украины-2021: идеи подарков с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 октября, 15:05
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Выбирайте полезные, креативные, модные, практичные и душевные подарки на 14 октября для любимых защитников и защитниц.
Подарки на День защитников и защитниц Украины 14 октября
Подарки на День защитников и защитниц Украины 14 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

14 октября в Украине отмечается не один, а сразу несколько важных для государства праздников. Это Покров Пресвятой Богородицы, к которому также приурочен День украинского казачества. А также День защитников и защитниц Украины, который является государственным праздником.

Что подарить защитникам и защитницам в праздник, помимо ярких поздравлений и душевных пожеланий здоровья, силы, мира и мудрости? Мы собрали несколько интересных идей, чем можно удивить и как обрадовать мужчин и женщин, чья профессия связана с праздником 14 октября.

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Идеи подарков на День защитников и защитниц Украины-2021

  • Термокружка

Термокружка "Герб", 390 грн / Фото: superpupers.com
Термокружка "Герб", 390 грн / Фото: superpupers.com

Термопосуда – отличный подарок для тепла во всех смыслах, который согреет душу своей заботой, а тело – напитком . И если в холода в термокружке отлично сохраняется горячий чай или кофе, то летом из нее можно пить ледяной мохито.

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  • Патриотические настенные часы

Виниловые часы "Моя Україна", 399 грн / Фото: superpupers.com
Виниловые часы "Моя Україна", 399 грн / Фото: superpupers.com

Креативное украшение для любого жилья, изготовленное из ретро-пластинки. Виниловые часы с изображением главных достопримечательностей Украины смотрятся очень стильно и контрастно. А благодаря бесшумному механизму, часы совершенно не раздражают звуками и берегут нервы любимым людям.

  • Скретч-карта Украины

Скретч-карта Украины My Map Ukraine, 350 грн / Фото: superpupers.com
Скретч-карта Украины My Map Ukraine, 350 грн / Фото: superpupers.com

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My Map Ukraine – наглядная карта, путеводитель по Украине и просто мечта путешественника. На ней отмечено множество интереснейших мест, которые должен посетить каждый. В комплект помимо карты входят стикеры, медиатор для стирания, фетр, кнопки, скотч для крепления на стену и надежный подарочный тубус.

  • Тренажер для отжиманий

Доска для отжиманий Foldable Push Up Board, 189 грн / Фото: riwex.com.ua
Доска для отжиманий Foldable Push Up Board, 189 грн / Фото: riwex.com.ua

Такой подарок поможет всегда быть в тонусе. Благодаря своей компактности и легкости, универсальная доска для отжиманий Foldable Push Up Board дает возможность организовать личный тренажерный зал в совершенно любом месте. А цветовые подсказки позволяют закрепить ручки для упражнений и прорабатывать разные группы мышц.

  • Оберег

Серебряная ладанка Покрова, 1090 грн / Фото: prom.ua
Серебряная ладанка Покрова, 1090 грн / Фото: prom.ua

Ладанка – древний мощный нательный амулет, который надевают для защиты от всего плохого . Пусть ваш защитник также будет под защитой. Подарите в праздник Покрова Пресвятой Богородицы ладанку с изображением Богоматери Заступницы. Она всегда будет оберегать владельца украшения. А на обратной стороне оберега отображены слова молитвы.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2021 года в Украине.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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