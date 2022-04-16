Полнолуние 16 апреля в Лазареву субботу: что можно и нельзя делать

Полнолуние 16 апреля: наступает период Розовой Луны или Луны Распускания Почек / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 16 апреля, в праздничную Лазареву субботу и накануне Вербного воскресенья пройдет очередное весеннее полнолуние в 2022 году. Чем интересен этот период, как правильно себя вести, что можно, а что не нужно делать, узнайте в нашей статье.

Особенности полнолуния 16 апреля

Вечером 16 апреля, в 21 час 56 минут по киевскому времени состоится полнолуние, у которого есть несколько названий: Розовая Луна , Луна Роста, Луна Прорастающей Травы, Яичная Луна, Рыбная Луна, Луна Распускания Почек, Луна Посадки Растений. Понятно, что все они связаны с весной, пробуждением и преображением природы.

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Полнолуние 16 апреля пройдет под знаком зодиака Весы , который способствует настрою на покой, размеренность и гармонию. В период влияния Весов уменьшается вероятность конфликтов. Люди гораздо легче идут на компромиссы. Улучшается взаимопонимание.

Однако помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения , а потому подвержены ошибкам.

Как себя вести во время полнолуния 16 апреля

Во время полнолуния в знаке Весов благоприятно помириться с теми людьми, с которыми были в ссоре – это сделать намного проще, чем в другие дни.

– это сделать намного проще, чем в другие дни. Период влияния Весов – наиболее удачен для перемирий и установления мира .

. Также это благоприятное время для налаживания деловых, партнерских и личных отношений – вы найдете общий язык.

Что нельзя делать во время полнолуния 16 апреля

Луна в Весах способствует некоторой нерешительности , склонности к сомнениям и колебаниям.

, склонности к сомнениям и колебаниям. В дни Весов трудно принимать ответственные решения и делать выбор .

. Если не можете отстоять свою позицию, мнение, права или имущество – впоследствии можете пожалеть о своей излишней деликатности.

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